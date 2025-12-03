KGM Torres EVT, il pickup elettrico arriva nelle concessionarie: ecco quanto costa

In Italia i pickup sono certamente un segmento di nicchia. KGM scommette di riuscire a ritagliarsi un suo spazio in questo mercato grazie al lancio della nuova Torres EVT che non solo è un pickup ma è pure 100% elettrica. Nelle concessionarie della casa automobilistica è già disponibile. Scopriamo quindi le sue principali caratteristiche.

ESTERNI ED INTERNI

KGM Torres EVT deriva dalla Torres, un SUV che conosciamo bene, disponibile sia come modello ibrido che 100% elettrico. Il pickup poggia quindi su una piattaforma evoluta dalla versione SUV ed è pensato per professionisti e flotte che necessitano di un mezzo robusto per le loro attività e che sia ad emissioni zero. Il pickup elettrico può contare su di un cassone con dimensioni 1.345 mm lunghezza x 1.515 mm larghezza x 510 mm altezza. La portata massima è di 530 kg, con una massa rimorchiabile fino a 1.800 kg.

L’abitacolo è stato sviluppato per offrire una buona abitabilità. In particolare, la seconda fila di sedili dispone di un buono spazio per le gambe grazie agli 85 cm di distanza dai sedili anteriori e oltre 1 metro sopra la testa. I sedili posteriori possono scorrere di 80 mm e reclinarsi fino a 32 gradi, con una configurazione frazionabile 60:40. Ovviamente non manca la tecnologia. Troviamo due schermi da 12,3 pollici, uno per la strumentazione ed uno per il sistema infotainment vero e proprio che può contare sulla piattaforma Athena 2.0 che include la compatibilità con Apple Car Play e Android Auto.

MOTORE E AUTONOMIA

Per il momento, la nuova KGM Torres EVT sarà disponibile con un motore da 207 CV. Più avanti arriverà una versione con doppio motore e la trazione integrale da 237 CV. La batteria dispone di una capacità di 80,6 kWh per un’autonomia di 420 km (versione con singolo motore). Parlando della ricarica, da una colonnina HPC da 300 kW è possibile passare dal 10% all’80% della carica in 36 minuti, o in 46 minuti se si ricarica da una colonnina da 100 kW.

Tra le funzionalità avanzate c’è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni, soluzione ottima per i professionisti.

PREZZO

KGM Torres EVT è venduta in Italia nella ricca versione di lancio Black Edge – 1ª Edition a 42.100 euro IVA esclusa. Seguiranno poi due versioni AWD con prezzi di 39.000 euro e 43.750 euro, sempre IVA esclusa. Il pickup elettrico beneficia inoltre delle stesse garanzie estese previste per l’intera gamma elettrificata KGM: 7 anni o 150.000 km sul veicolo, 7 anni di assistenza stradale e 10 anni o 1.000.000 km sulla batteria di trazione. Torres EVT è distribuito in Italia da ATFlow.