La Toyota bZ3X è un successo e sta conquistando la Cina

Toyota elettriche? Ne vediamo pochine su strada anche perché al momento l’unico modello offerto da noi è la bZ4X (di recente ha ricevuto anche un restyling). Le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi dato che sono arrivo diverse novità dato che la casa automobilistica giapponese sta lanciando in Europa diversi nuovi modelli a batteria. In Cina, però, le cose sembrano essere completamente differenti con i modelli elettrici Toyota che vendono bene. In particolare, uno sta ottenendo un ottimo riscontro da parte della clientela, in virtù anche di un prezzo particolarmente competitivo. Si tratta della Toyota bZ3X, frutto della joint venture con GAC. Il SUV elettrico è infatti proposto sul mercato cinese a partire da 109.800 yuan che al cambio sono circa 13.300 euro. Grazie al suo successo, questo SUV elettrico continua ad essere il modello “straniero” più venduto sul mercato cinese.

I NUMERI DEL SUCCESSO

Che la nuova Toyota bZ3X piacesse, era chiaro sin da subito. Il SUV era stato lanciato lo scorso marzo (preordini già da dicembre 2024) come un modello pensato soprattutto per la famiglie più giovani. Già la scorsa estate, era diventato il modello di proprietà di una casa automobilistica straniera più venduto in Cina, superando vetture del calibro della Volkswagen ID.3. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la bZ3X continua a essere un modello molto venduto. La joint venture GAC Toyota ha annunciato che le vendite della bZ3X hanno superato le 10.000 unità per due mesi consecutivi, sia ad ottobre e sia a novembre. Le consegne cumulative hanno superato quota 62.000 unità.

Per dimostrare la bontà di questo modello, la casa automobilistica ha sottoposto la Toyota bZ3X ad un lungo viaggio in Cina in cui la vettura ha attraversato alcune delle regioni più fredde senza nessun problema. La joint venture GAC Toyota spera adesso di ottenere un nuovo successo grazie al lancio della bZ7, una nuova berlina elettrica che rappresenterà l’offerta top di gamma dell’azienda sul mercato cinese.

TOYOTA BZ3X: CARATTERISTICHE TECNICHE

Il SUV elettrico è proposto con un rapporto contenuti / prezzo particolarmente interessante. Le sue specifiche tecniche? Toyota bZ3X ha una lunghezza di 4.600 mm, una larghezza di 1.875 mm e un’altezza di 1.645 mm, con un passo di 2.765 mm. L’abitacolo presenta uno stile minimalista ma non manca ovviamente la tecnologia. Troviamo infatti una strumentazione digitale da 8,8 pollici e centralmente sulla plancia un display da 14,6 pollici del sistema infotainment. Per quanto riguarda, invece, i powertrain, il SUV elettrico dispone di un singolo motore elettrico con una potenza massima di 150 kW o 165 kW e a disposizione ci sono tre opzioni batteria: 50,03 kWh, 58 kWh e 67,9 kWh. L’autonomia secondo il ciclo CLTC può arrivare fino a 610 km. Arriverà anche in Europa? Molto difficile dato che si tratta di un modello pensato espressamente per il mercato cinese.