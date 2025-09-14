Toyota, una nuova auto elettrica per la Cina: tecnologie di Xiaomi e Huawei

Toyota ha avuto un rapporto piuttosto complicato con le auto elettriche, almeno all’inizio. Adesso, le cose stanno progressivamente cambiando, con la casa automobilistica che sta lanciando sul mercato un numero crescente di modelli elettrici. In Cina, grazie alla joint venture GAC-Toyota, sta arrivando la nuova berlina elettrica BZ7 che dovrebbe essere lanciata ufficialmente entro la fine dell’anno. Si tratta di un modello interessante visto che al suo interno integra anche le tecnologie di Huawei e di Xiaomi.

SPECIFICHE TECNICHE: TANTA TECNOLOGIA

Nuova Toyota bZ7. Il peso è di 2.275 kg. Questo nuovo modello presenta linee da fastback e si caratterizza per un frontale chiuso, vista l’assenza del motore endotermico e fari a forma di C. Sul tetto è presente un sensore, che supporterà la soluzione avanzata di assistenza alla guida di Momenta. Al posteriore vediamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale. I cerchi sono da 21 pollici ed adottano pneumatici 255/40R21. A giugno di quest’anno, GAC-Toyota ha annunciato partnership con Huawei, Momenta e Xiaomi.La bZ7 disporrà di tanta tecnologia e potrà integrarsi all’interno dell’, che collega dispositivi personali, prodotti per la smart home e automobili. In pratica, sarà possibile interagire con i dispositivi smart di casa direttamente dal display dell’infotainment. All’interno dell’abitacolo, sono presenti un volante a tre razze, un cruscotto digitale, un display centrale per l’infotainment, l’illuminazione ambientale e la ricarica wireless per smartphone. Le dimensioni degli schermi non sono state rivelate.

Parlando del powertrain, la nuova Toyota bZ7 può contare su di un motore elettrico fornito da Huawei con una potenza massima di 207 kW (281 CV) alimentato da una batteria LFP di CALB-Tech. La capacità della batteria e le informazioni sull’autonomia non sono ancora state comunicate. Ne sapremo molto di più su questa vettura quando sarà ufficialmente presentata.