Nuova Mercedes GLC, interni e bagagliaio del SUV elettrico. Quanta tecnologia!

La nuova Mercedes GLC elettrica ha fatto da poco il suo debutto al Salone di Monaco. Il SUV della Casa della stella ha introdotta tante novità, non solamente estetiche e tecniche con powertrain di nuova generazione. Anche per l’abitacolo, Mercedes ha introdotto soluzione innovative, offrendo un mix di lusso e tecnologia. Pure sulla nuova GLC, la casa automobilistica propone un grande schermo che va a dominare l’intera plancia, attraverso il quale sarà possibile accedere a tutti gli ultimi servizi digitali che ha sviluppato.

NUOVA MERCEDES GLC: LA PLANCIA

Salendo a bordo del nuovo SUV elettrico colpisce immediatamente il nuovissimo, lo schermo più grande mai montato sino ad oggi su di una Mercedes. In realtà questa configurazione è quella prevista per le versioni top di gamma della nuova della nuova. La grafica del mega schermo è personalizzabile e a disposizione ci sono ben 11 stili grafici differenti. Per garantire la massima leggibilità in tutte le condizioni di luce, il display dispone della, oltre alla tecnologiaper regolare in maniera indipendente la luminosità delle diverse aree.

Di serie per le versioni “base", chiamiamole così, della nuova Mercedes GLC elettrica c’è invece l’ultimo MBUX SUPERSCREEN, che combina tre display separati all’interno di un unico pannello: un quadro strumenti da 26 centimetri (10,3 pollici), un display centrale da 35,6 centimetri (14 pollici) e un display passeggero da 35,6 centimetri (14 pollici). Nella versione base, quest’ultimo funge da elemento decorativo digitale su cui è possibile visualizzare una foto personale o una delle 12 immagini predefinite. A partire dall’allestimento Advanced Plus, viene installato un display passeggero anteriore totalmente funzionale.



La nuova GLC utilizza la quarta generazione MBUX, che è il primo sistema di infotainment per auto al mondo a integrare l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google. L’Assistente Virtuale MBUX utilizza infatti il cosiddetto “Multi Agent Approach", integrando strumenti di intelligenza artificiale forniti da Microsoft e Google. Selezionando la fonte migliore per ogni attività, anche all’interno della stessa conversazione, utilizza le conoscenze combinate raccolte su Internet. Il sistema infotainment di Mercedes mette a disposizione degli utenti oltre 40 app, tra cui quelle di streaming video come Disney+.

Tanta tecnologia e ovviamente il classico lusso che Mercedes offre all’interno delle sue vetture. I nuovi sedili sono stati sviluppati per garantire il massimo comfort e sono certificati AGR. Il nuovo volante è stato progettato per essere ancora più ergonomico e intuitivo da usare. La regolazione del sedile con funzione di memoria è disponibile come optional e il riscaldamento dei sedili anteriori è di serie. I sedili comfort e sportivi sono ora più chiaramente differenziati: il sedile sportivo presenta supporti laterali più alti per un maggiore sostentamento in curva. Entrambi i tipi di sedile sono realizzati con materiali riciclati. In particolare, la schiuma dei sedili contiene circa il 30% di materiale riciclato. Per i sedili comfort, Mercedes propone anche un rivestimento in pelle ecologica nera, il cui tessuto di supporto è ricavato da bottiglie di PET riciclate. Persino il rivestimento del pavimento è realizzato con materiale secondario: il filato Econyl è prodotto con materiali riciclati al 100%. Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo.

Inoltre, Mercedes sta definendo un nuovo standard nell’uso di materiali vegani. L’azienda è il primo produttore automobilistico al mondo a offrire un equipaggiamento interno vegano certificato da un’organizzazione indipendente.

IL BAGAGLIAIO

Nuova Mercedes GLC elettrica può contare su di bagagliaio che offre una capacità diche possono salire a ben, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti è presente un comodo, buono per contenere i cavi di ricarica ed altri oggetti.