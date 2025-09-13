Nuova Ducati Diavel V4 RS, prestazioni senza compromessi: da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi

Nuova Ducati Diavel V4 RS alza ulteriormente l’asticella dell’esclusività e delle prestazioni grazie al motore Desmosedici Stradale e a componenti esclusivi in fibra di carbonio e titanio.

LA DUCATI DI PRODUZIONE CON LA MIGLIORE ACCELERAZIONE

Da sempre, la Diavel è sinonimo di accelerazioni brucianti. La nuova V4 RS è l’ennesima dimostrazione di questo concetto tanto che si tratta della Ducati di produzione con la miglior accelerazione da 0 a 100 km/h. Infatti, secondo la Casa di Borgo Panigale, servono appena 2,52 secondi. Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc in questa versione eroga 182 CV (133,8 kW) a 11.750 giri/min e una coppia 120 Nm (12,2 kgm) a 9.500 giri/min. Il peso della moto in ordine di marcia senza carburante è di 220 kg. La nuova Diavel V4 RS presenta un design rivisto. Ogni elemento, dalle prese d’aria al codino monoposto, fino ai parafanghi e alle cover serbatoio, tutte realizzate in fibra di carbonio, contribuisce a rendere il look ancora più sportivo, contribuendo a ridurre il peso della moto di 3 kg.



Nuova Ducati Diavel V4 RS si caratterizza per alcuni tratti estetici dedicati. Per esempio, il logo RS, disegnato dal Centro Stile, è riportato nella livrea, sulla chiave d’avviamento hands-free, nella grafica del cruscotto e sulla cover della testata posteriore, dove è presente anche il numero progressivo della moto. Per quanto riguarda, invece, la ciclistica, la nuova Diavel V4 RS può contare su sospensioni Öhlins, forcellone monobraccio in alluminio, impianto frenante di derivazione Panigale V4 e cerchi forgiati disegnati specificamente per questo modello.

PREZZO

Nuova Ducati Diavel V4 RS è un modello in serie numerata. Quanto costa? 38.990 euro. Le prime consegne sono attese nel mese di dicembre.

SCHEDA TECNICA