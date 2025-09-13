Nuova Ducati Diavel V4 RS, prestazioni senza compromessi: da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi
Ancor più potente e veloce; la nuova Diavel V4 RS è la Ducati di produzione con la miglior accelerazione nello scatto 0-100 km/h
Nuova Ducati Diavel V4 RS alza ulteriormente l’asticella dell’esclusività e delle prestazioni grazie al motore Desmosedici Stradale e a componenti esclusivi in fibra di carbonio e titanio.
LA DUCATI DI PRODUZIONE CON LA MIGLIORE ACCELERAZIONE
Da sempre, la Diavel è sinonimo di accelerazioni brucianti. La nuova V4 RS è l’ennesima dimostrazione di questo concetto tanto che si tratta della Ducati di produzione con la miglior accelerazione da 0 a 100 km/h. Infatti, secondo la Casa di Borgo Panigale, servono appena 2,52 secondi. Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc in questa versione eroga 182 CV (133,8 kW) a 11.750 giri/min e una coppia 120 Nm (12,2 kgm) a 9.500 giri/min. Il peso della moto in ordine di marcia senza carburante è di 220 kg. La nuova Diavel V4 RS presenta un design rivisto. Ogni elemento, dalle prese d’aria al codino monoposto, fino ai parafanghi e alle cover serbatoio, tutte realizzate in fibra di carbonio, contribuisce a rendere il look ancora più sportivo, contribuendo a ridurre il peso della moto di 3 kg.
Nuova Ducati Diavel V4 RS si caratterizza per alcuni tratti estetici dedicati. Per esempio, il logo RS, disegnato dal Centro Stile, è riportato nella livrea, sulla chiave d’avviamento hands-free, nella grafica del cruscotto e sulla cover della testata posteriore, dove è presente anche il numero progressivo della moto. Per quanto riguarda, invece, la ciclistica, la nuova Diavel V4 RS può contare su sospensioni Öhlins, forcellone monobraccio in alluminio, impianto frenante di derivazione Panigale V4 e cerchi forgiati disegnati specificamente per questo modello.
PREZZO
Nuova Ducati Diavel V4 RS è un modello in serie numerata. Quanto costa? 38.990 euro. Le prime consegne sono attese nel mese di dicembre.
SCHEDA TECNICA
- Motore Ducati Desmosedici Stradale da 1.103 cm3 con controllo gioco valvole ogni 30.000 km
- Filtro aria Sprintfilter P08 ad elevata permeabilità
- Fondello scarico in titanio
- Frizione a secco
- Ducati Quick Shift (DQS) 2.0
- Potenza massima di 182 CV (133,8 kW) a 11.750 giri
- Coppia massima di 120 Nm (12,2 Kgm) a 9.500 giri
- Telaio monoscocca in alluminio e forcellone monobraccio in alluminio
- Sella, convogliatori e codino monoposto dedicati, con kit biposto fornito a corredo
- Prese d’aria, codino monoposto, parafanghi e cover serbatoio in fibra di carbonio
- Forcella Öhlins completamente regolabile NIX30 con steli da 48 mm
- Ammortizzatore Öhlins completamente regolabile STX 46
- Cerchi forgiati in alluminio da 17 pollici con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV misure 120/70 ZR17 anteriore e 240/45 ZR17 posteriore
- Impianto frenante Bosch-Brembo ABS 10.3ME Cornering
- Dischi anteriori da 330 mm di diametro con pinze radiali a 4 pistoncini Brembo Stylema
- Faro anteriore full LED con DRL e Ducati Cornering Lights (DCL)
- Cruscotto TFT con schermo a colori da 5 pollici con grafica e visualizzazione dedicata
- Chiave Hands Free dedicata, con laseratura “RS”
- Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch
- 3 Power Mode (High, Medium, Low)
- 4 Riding Mode (Race, Sport, Touring, Wet)
- Ducati Wheelie Control (DWC)
- Ducati Traction Control (DTC)
- Batteria agli ioni di Litio
- Accensione quadro Hands Free
- Navigatore Turn-by-turn
- Presa USB