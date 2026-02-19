Nuova Ducati Formula 73: Urban Café Racer da collezione. Omaggio alla Super Sport 750 Desmo

Ducati Formula 73 è una nuova serie speciale creata per celebrare uno dei modelli più iconici della storia dell’azienda di Borgo Panigale e cioè la Super Sport 750 Desmo, la prima Ducati bicilindrica stradale dotata di sistema desmodromico della distribuzione. La nuova “Urban Café Racer” sarà prodotta in soli 873 esemplari, ed è un modello pensato per i veri appassionati del marchio Ducati, una moto che unisce modernità tecnica al fascino della Super Sport 750 Desmo del passato. Come in tutte le serie limitate, anche questa presenta sulla piastra di sterzo il nome del modello e il numero dell’esemplare. Ogni moto, inoltre, viene consegnata completa di certificato di autenticità, oltre a una collezione di riproduzioni di immagini dell’epoca e sketch realizzati dal Centro Stile Ducati, raccolti in un box dedicato.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Ducati Formula 73 adotta un telaio a traliccio come la Super Sport Desmo a cui si ispira. La moto presenta poi ruote a raggi da 17 pollici con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. Il cuore pulsante è un motore Desmodue da 803 cc, un bicilindrico a L con distribuzione desmodromica a due valvole, omologato Euro 5+. Tale unità è in grado di erogare 73 CV a 8.250 giri. Questa nuova creazione di Borgo Panigale dispone di uno speciale silenziatore, realizzato in collaborazione con Termignoni con dettagli estetici appositamente studiati per questo modello e che permette di enfatizzare il sound del bicilindrico.

La dotazione della nuova Ducati Formula 73 è da moto moderna. Questo significa che troviamo l’acceleratore Ride-by-Wire, il controllo di trazione DTC, l’ABS Cornering, il sistema Ducati Quick Shift e due Riding Mode.

ARRIVA IN PRIMAVERA

Nuova Ducati Formula 73 arriverà nelle concessionarie europee nella primavera del 2026. La distribuzione si completerà nel resto del mondo entro fine estate. Per l’occasione, Ducati propone capi tecnici ispirati all’estetica di questa moto: si potranno acquistare un casco, realizzato in collaborazione con Arai, e un giubbotto sportivo che riprendono la livrea Formula 73. Il prezzo della moto è di 16.000 euro.

SCHEDA TECNICA