Nuova DS N°7, immagini leak anticipano il design del SUV prodotto a Melfi

DS N°7 è una delle principali novità 2026 della casa automobilistica francese. Il nuovo SUV che, ricordiamo, sarà prodotto a Melfi, è già stato diverse volte protagonista di una serie di foto spia. Adesso c’è una novità perché sono trapelate alcune immagini “leak” che anticipano il look del nuovo modello. Gli scatti arrivano dall’account Instagram “Test Drive Maroc”, rilanciati poi dal solito CocheSpias e sono l’occasione per capire cosa la casa automobilistica si sta preparando a portare al debutto.

PRODOTTA A MELFI, ECCO COME SARÀ

Il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma STLA Medium già utilizzata da diversi altri modelli del Gruppo Stellantis tra cui la nuova Jeep Compass e la DS N°8. Piattaforma che quindi permetterà di proporre il SUV sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Si tratta dell’erede della DS 7 che con la nuova generazione cambierà anche nome. Da quanto possiamo notare dalle immagini leak, il nuovo SUV mostra una certa continuità stilistica con la DS N°8, con un frontale che si caratterizza per proporre fari a LED sottili, abbinati a luci diurne affilate che si estendono verso il paraurti. Possiamo poi notare che al centro della calandra (chiusa) è presente il logo della casa automobilistica francese. Di profilo vediamo le maniglie delle portiere anteriori a filo della carrozzeria e la linea del tetto che curva fino allo spoiler che integra la terza luce di stop. Al posteriore, possiamo invece notare la forma a L rovesciata dei gruppi ottici. Complessivamente, la nuova DS N°7 dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,6 metri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Test Drive Maroc (@testdrive_ma)

IBRIDA ED ELETTRICA

Possiamo già farci una precisa idea delle motorizzazioni con cui la nuova DS N°7 sarà proposta sul mercato. Certamente ci sarà la versione Mild Hybrid con il solito PureTech con 145 CV di potenza di sistema. Potrebbe arrivare anche la versione Plug-in da 225 CV. Non mancherà la versione 100% elettrica. Da capire quante variante del modello BEV saranno proposte. Le versioni con un singolo motore dovrebbero avere potenze comprese tra 213 e 230 CV. Se ci sarà anche una variante con doppio motore e la trazione integrale, la potenza potrebbe raggiungere i 350 CV. A questo punto non rimane che attendere la presentazione per scoprire tutti i segreti di questo modello.