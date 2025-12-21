Novità DS 2026, i nuovi modelli in arrivo

Nel 2025 ha fatto il suo debutto la nuova DS N°4 restyling ma il 2026 sarà un anno ancora più importante per DS Automobiles dato che sono in arrivo diverse novità tra cui un nuova vettura che fa parte del piano di rilancio di Melfi. Infatti, sarà uno dei nuovi modelli che saranno costruiti all’interno di questa fabbrica italiana. Il posizionamento della casa automobilistica francese non cambierà e punterà sempre a proporre sul mercato modelli che offrono un mix di lusso e tecnologia. Dunque, cosa arriverà il prossimo anno? Ecco cosa possiamo aspettarci da DS nel 2026 almeno in base a quanto sappiamo oggi.

DS N°3

La DS 3 cambierà nome con l’arrivo della prossima generazione la cui presentazione sarebbe attesa per il prossimo anno. Poi per vedere su strada questo modello è possibile che dovremo aspettare il 2027. Il piccolo crossover evolverà radicalmente e per il momento sappiamo solamente che sicuramente ci sarà l’elettrico come motorizzazione. Ci saranno anche versioni ibride? Fino a poco tempo fa sembra che la nuova DS N°3 sarebbe stata solamente elettrica. Tuttavia, visto il cambio di rotta di Stellantis con il nuovo CEO Filosa e le nuove scelte dell’Unione Europea, non si può escludere che questo nuovo modello possa essere lanciato anche con motorizzazioni ibride. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

DS N°7

Altro non sarà che la nuova generazione della DS 7 che andrà anche a cambiare nome, come sta succedendo progressivamente per tutte le vetture della casa automobilistica francese. Modello importante anche per l’Italia perché come accennato all’inizio, sarà prodotto nella fabbrica di Melfi. Per il momento sappiamo che si tratterà di un SUV che poggerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Sicuramente sarà 100% elettrico ma probabilmente, alla fine, viste anche le decisioni di Bruxelles, sarà proposto pure con motorizzazioni ibride. In ogni caso, i powertrain non saranno molto differenti da quelli che vediamo oggi sulla nuova Jeep Compass che poggia sempre sulla medesima piattaforma e che viene prodotta in Italia sempre a Melfi. La presentazione è attesa entro la fine del 2026 e quindi nei prossimi mesi certamente ne sapremo molto di più.