DS N° 7, il debutto è sempre più vicino: le foto del nuovo SUV prodotto a Melfi

La nuova DS N° 7 sarà una delle più importanti novità 2026 delle casa automobilistica francese. Si tratta della nuova generazione della DS 7 che con l’arrivo del nuovo modello cambierà anche il nome. Si tratta di un SUV che sarà importante pure per l’Italia. Questo perché sarà prodotto a Melfi e quindi il suo successo sarà fondamentale per mantenere alti i livelli produttivi dello stabilimento italiano dove già si costruisce, ad esempio, la nuova Jeep Compass. Lo sviluppo sta andando avanti e nuove foto spia permettono di farsi un’idea migliore di quello che sta arrivando.

COME SARÀ LA NUOVA DS N°7?

Innanzitutto, il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. Le dimensioni dovrebbero crescere rispetto a quelle del modello attuale per arrivare circa a 4,6-4,7 metri di lunghezza. Il prototipo di queste ultime foto spia appare ancora camuffato, con pellicole che coprono la carrozzeria. In ogni caso, al di sotto le forme sono oramai quelle definitive. Il nuovo SUV francese presenta forme massicce, con un frontale caratterizzato da fari allungati dalle forme sottili che alla fine potrebbero essere uniti tra di loro da una sottile striscia a LED. Un design, quello della parte anteriore, che ricorda un po’ quello della DS N°8. Di profilo possiamo notare la linea del tetto che scende verso un lunotto inclinato che permette di dare al SUV una forma più slanciata. Dietro, i gruppi ottici sembrano disporre di una firma luminosa a L rovesciata.

Le foto spia permettono di intravedere anche l’abitacolo che sembra essere molto simile a quello della DS N°8. Dunque, quadro strumenti digitale dietro alla plancia e un ampio display per l’infotainment che domina la plancia. Delle forme della nuova DS N°7 ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicina il momento del debutto. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo SUV sarà sicuramente 100% elettrico. Non dovrebbero comunque mancare anche le versioni ibride.