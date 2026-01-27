Kit Caselani 4PE per Piaggio Porter: design vintage ispirato alla mitica Ape

Per chi vuole dare un tocco vintage al proprio Piaggio Porter, Carrozzeria Caselani ha realizzato uno speciale kit che permette di dare a questo modello un look ispirato alla Piaggio Ape del passato. Se il look del Piaggio Porter è troppo da “veicolo commerciale”, il kit 4PE permette di dare maggiore carattere a questo modello. Progettato da David Obendorfer, si adatta al Piaggio Porter NP6, lanciato nel 2021, oltre alla variante 100% elettrica NPE introdotta nel 2024.

UN NUOVO LOOK CHE GUARDA AL PASSATO

La modifica principale riguarda il frontale dove grazie al kit arrivano nuovi parafanghi, paraurti, fari e calandra. Tutti i nuovi elementi sono stati realizzati in fibra di vetro. Ci sono poi gruppi ottici forniti da Hella e Giantlight, mentre al centro del frontale troviamo un elemento centrale, con una funzione puramente estetica, che richiama la singola ruota anteriore della Piaggio Ape. Modifiche del frontale a parte, il resto della carrozzeria rimane invariato, Questo significa che lo stile vintage può essere utilizzato, ad esempio, per tutte le versioni del Piaggio Porter, anche quelle adibite come food truck o altri veicoli da lavoro specializzati. Il risultato è quindi un veicolo con un look degli anni ’70, con le funzionalità di una moderna vettura.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Le modifiche del kit realizzato da Carrozzeria Caselani per la Piaggio Porter, si limitano all’estetica. Dunque, questo significa che la meccanica non cambia. A seconda del modello scelto avremo un motore endotermico (GPL) da 106 CV o quello 100% elettrico da 204 CV con oltre 250 km nel ciclo urbano. Il kit di trasformazione può essere installato direttamente nello stabilimento Caselani oppure presso un’officina autorizzata.

PREZZI

Quanto costa il kit 4PE per Piaggio Porter? Il kit non verniciato parte da 4.600 euro più IVA ma si può salire fino a 5.800 euro più IVA per il kit verniciato e montato. Carrozzeria Caselani non è un nome nuovo nel mondo delle personalizzazioni. Di questa azienda abbiamo già scritto diverse volte sui kit di trasformazione dedicati ai modelli Citroen.