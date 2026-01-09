DS Taylor made N°4 Concept debutta a Bruxelles: ispirata alla Formula E

Il Salone dell’Auto di Bruxelles diventa il palcoscenico ideale per il debutto della “Taylor made N°4 Concept”, presentata sullo stand DS Automobiles nel Padiglione 5. A svelarla, al termine della conferenza stampa di venerdì 9 gennaio, è stato il CEO del Marchio, Xavier Peugeot. La concept car nasce per celebrare l’ingresso di Taylor Barnard nel DS PENSKE Formula E Team e rappresenta una sintesi perfetta dell’impegno di lunga data di DS Automobiles nel Campionato Mondiale di Formula E. Allo stesso tempo, accompagna il lancio della DS PERFORMANCE Line Limited Edition, una serie speciale ispirata direttamente alla monoposto DS E-TENSE FE25.

Un concept che nasce dalla Formula E

Basata sulla N°4, modello strategico per il Marchio, la “Taylor made N°4 Concept” si distingue per un’estetica spettacolare e dinamica. Al centro della griglia spicca un imponente “N°4”, incorniciato da una firma luminosa fedele al modello di produzione, mentre i proiettori dal disegno pixelato contribuiscono a creare un look futuristico e fortemente high-tech.

Pensata per valorizzare la DS PERFORMANCE Line Limited Edition e per esprimere tutta la forza espressiva della N°4, la concept è stata realizzata su misura dai designer del DS DESIGN STUDIO seguendo le indicazioni di Taylor Barnard. Il risultato è un’auto unica, che riflette la personalità del giovane pilota e incarna uno stile deciso, tecnologico e assertivo. Le forme filanti, ottimizzate dal punto di vista aerodinamico, trasmettono un senso di performance e leggerezza direttamente ispirato alle competizioni, mentre la silhouette ribassata e le carreggiate più larghe strizzano l’occhio all’immaginario dei videogiochi.

Il contributo diretto di Taylor Barnard

Per dare forma concreta al “suo” concept, Barnard ha lavorato a stretto contatto con il reparto Colours, Materials and Finishes del Marchio, condividendo gusti e preferenze. Ispirandosi al mondo delle corse e a quello dei videogiochi, ha espresso una predilezione per il contrasto tra tonalità scure e monocromatiche, arricchite da tocchi di colore discreti ma significativi. Da qui nasce una ricerca su texture innovative, costruite su sfumature di grigio valorizzate da accenti viola. In questo contesto prende anche forma il tema del titanio, materiale leggero e resistente, simbolo di competizione ed esclusività, declinato in quattro interpretazioni che convivono sulla vettura.

Titanio, dettagli e firma DS PERFORMANCE

La Pure Titanium si esprime attraverso una vernice grezza ma raffinata, capace di evocare la purezza del metallo e la precisione delle linee. La Liquid Titanium, invece, utilizza una finitura laccata dai riflessi intensi che crea un contrasto sottile con la parte anteriore del concept ed enfatizza la fluidità del design. La Craft Titanium introduce un tessuto dall’aspetto metallico e stropicciato, ispirato alle corse, che sostituisce il tradizionale carbonio nelle aree aerodinamiche come la parte inferiore della carrozzeria, lo splitter anteriore e la presa d’aria; questo materiale innovativo, rivestito e modellato a mano, mette in evidenza il savoir-faire dei tecnici e dei maestri tappezzieri DS. A completare il quadro c’è la Black Titanium, un nero profondo e intenso applicato a tetto e spoiler, che rafforza il carattere radicale delle linee.

L’attenzione al dettaglio, elemento chiave dell’eccellenza DS, emerge anche nei tocchi “Light Gold”, colore identitario di DS PERFORMANCE e firma visiva della DS PERFORMANCE Line Limited Edition. Questi accenti sono presenti su specchietti, coprimozzi, stemma in rilievo sul cofano e sulla firma del concept sul portellone. Il viola, colore preferito di Taylor Barnard, compare sulle maniglie delle porte e sugli identificativi laterali “Taylor made N°4”, mentre il numero fortunato del pilota, il 77, è integrato in modo discreto sul badge del cofano, sulle maniglie e nell’illuminazione inserita nel diffusore.

Dalla concept alla strada (e oltre)

La “Taylor made N°4 Concept” nasce con l’obiettivo di creare un legame diretto tra il mondo delle competizioni e quello delle auto di serie. Per questo è esposta accanto alla monoposto DS E-TENSE FE25 numero 77 di Taylor Barnard e alle versioni DS PERFORMANCE Line Limited Edition. Questa serie speciale, disponibile su DS 3, N°4 e DS 7, rappresenta la sintesi della collaborazione tra i modelli di produzione e il team DS Automobiles, impegnato da oltre dieci anni nel Campionato Mondiale di Formula E, dove il Marchio ha già conquistato quattro titoli, due Piloti e due Costruttori.

Sul fronte delle motorizzazioni, la N°4 gioca una delle sue carte più forti. È infatti il modello che, nel suo segmento, propone la scelta più ampia di soluzioni elettrificate. Al vertice c’è la N°4 E-TENSE, completamente elettrica, con 213 cavalli e un’autonomia dichiarata di 450 chilometri nel ciclo WLTP.

Accanto all’elettrico puro trova spazio anche la versione Plug-In Hybrid, che mantiene un’impostazione orientata all’efficienza pur aumentando la potenza. Con l’aggiornamento dei listini previsto dal 2 febbraio 2026, la cavalleria sale da 225 a 240 CV, un adeguamento necessario per rispettare il protocollo certificato GTR21 delle normative Euro 7. Nonostante questo incremento, l’autonomia in modalità completamente elettrica resta invariata e raggiunge gli 81 chilometri.

Chi cerca invece una soluzione ibrida più tradizionale può contare sulla versione Hybrid da 145 CV. In questo caso, la N°4 promette fino a 1.000 chilometri di percorrenza tra un pieno e l’altro, calcolati sulla base di un consumo combinato WLTP di 5,2 litri ogni 100 chilometri, con la possibilità di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo negli spostamenti urbani e suburbani.

Dalla pista al mondo virtuale

Il passaggio dalla pista al mondo digitale rappresenta l’ultimo tassello del progetto. Grazie alla collaborazione con Voldex, DS Automobiles porterà la “Taylor made N°4 Concept” all’interno di Driving Empire, il gioco di guida di riferimento disponibile sulla piattaforma Roblox. Il debutto è previsto nel corso del 2026 e permetterà ai giocatori di vivere in modo immersivo il design e le prestazioni della vettura in un universo virtuale interattivo, con possibilità di acquisto e personalizzazione online.