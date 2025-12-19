DS Automobiles: tutta la gamma al Salone di Bruxelles

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles sarà un’occasione per DS Automobiles per mostrare le proprie creazioni e di incontrare i suoi clienti. Le linee guida che ispirano il marchio nelle loro creazioni sono principalmente: sensazione di benessere e atmosfera avvolgente.

Due caratteristiche che si riflettono nelle vetture e nella lounge DS Automobiles, in cui gli ospiti avranno la possibilità di toccare con mano l’intera gamma del brand, ma anche di configurare la propria vettura.

Al Salone dell’Automobile di Bruxelles, dal 9 al 18 gennaio nel padiglione 5 del Brussels Motorshow, DS Automobiles metterà in scena un’esposizione di grande impatto che permetterà di riflettere al meglio la vera identità del marchio, tra avanguardia tecnologica, savoir-faire francese e spirito sportivo.

L’evento sarà inaugurato dalla conferenza stampa di venerdì 9 gennaio, durante la quale Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, svelerà una creazione inedita destinata a rappresentare una nuova tappa nell’evoluzione del brand.

A testimoniare il forte legame con il mondo delle competizioni, sullo stand sarà presente anche la monoposto elettrica DS E-TENSE FE25, protagonista del Campionato del mondo ABB FIA di Formula E e simbolo dei successi sportivi di DS, che dal 2015 ha conquistato quattro titoli iridati. Accanto alla dimensione racing, l’esposizione valorizza l’intera gamma elettrificata: da DS 3 E-Tense DS Performance Line Limited Edition, urban SUV compatto e dal carattere deciso, al nuovo DS N°4 E-Tense in allestimento DS Performance Line, riferimento tra le compatte premium multienergia, fino al DS 7 Plug-in hybrid 225 Etoile, SUV elegante e tecnologicamente avanzato pensato per il comfort nei lunghi viaggi.

Al vertice della gamma, il SUV Coupé 100% elettrico DS N°8 FWD Long Range, ammiraglia del marchio, incarna una nuova era della mobilità elettrica grazie ad un design aerodinamico, interni raffinati e un’autonomia fino a 750 km, confermando la visione di DS Automobiles di un lusso sostenibile, innovativo e ad alte prestazioni.