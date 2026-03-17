DS N°7, ambizione francese e produzione italiana: com'è il nuovo SUV

DS Automobiles inaugura un nuovo capitolo della propria storia. L’ambizioso marchio parigino ha rivelato al mondo intero la nuova DS N°7, un SUV che promette esperienze e viaggi da “prima classe", come su un lussuoso aereo di linea. Nonostante l’allure tipicamente transalpino, la sua casa è l’Italia, poiché verrà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, che già ospita sulle proprie linee la grande ammiraglia DS N°8. Questo nuovo veicolo dovrà misurarsi in un mercato molto competitivo, ma le armi a sua disposizione non mancano, a partire dalla cura dei materiali utilizzati per un abitacolo simile a un salotto aristocratico e per finire con una dose di tecnologia veramente al passo coi tempi. Intanto, andiamolo a scoprire.

Un design scolpito dal vento

La DS N°7 raccoglie l’eredità della precedente DS 7, evolvendone le proporzioni per garantire più abitabilità senza rinunciare all’agilità, sempre apprezzata specialmente in ambito cittadino. Lunga 4,66 metri (+7 cm rispetto al passato) e con un passo allungato a 2,79 metri, la vettura non lesina prezioso spazio per i passeggeri, mentre il bagagliaio è abbastanza generoso e propone una capacità fino a 560 litri.

Esteticamente, il nuovo SUV di Melfi ruba l’occhio grazie alla nuova firma luminosa DS LIGHT BLADE dalla singolare forma ‘V’ e alla griglia illuminata DS LUMINASCREEN. Degna di nota anche la silhouette molto armonica e filante, contraddistinta da un tetto curvo ispirato alla concept DS AERO SPORT LOUNGE che garantisce un eccezionale coefficiente aerodinamico (Cx di 0,26), fondamentale quando si ricerca il massimo in termini di efficienza.

Autonomia di 740 chilometri

La nuova DS N°7 è sviluppata introno alla piattaforma STLA Medium, che garantisce un’offerta multi-energia all’avanguardia. La versione E-TENSE FWD Long Range si pone al vertice della categoria con un’autonomia di 740 km nel ciclo WLTP, grazie a una batteria da 97,2 kWh prodotta in Francia. Per chi ricerca prestazioni coinvolgenti, la versione a trazione integrale AWD Long Range eroga fino a 375 CV (in modalità boost), scattando da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. La ricarica è altrettanto rapida: sono sufficienti 27 minuti per passare dal 20% all’80% della carica, mentre la funzione Plug & Charge semplifica le soste alle colonnine pubbliche.

Accanto all’elettrico, la versione Hybrid 145 garantisce consumi ridotti (5,3 l/100 km) e la possibilità di viaggiare in città fino al 50% del tempo in modalità zero emissioni. Disponibile sin dal lancio, questo sistema ibrido auto-ricaricabile recupera, infatti, l’energia durante le fasi di decelerazione e frenata per alimentare la batteria di bordo. Il propulsore combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri con un’unità elettrica da 21 kW (28 CV), integrata direttamente in un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. La potenza complessiva è di 145 CV.

Di seguito i motori nel dettaglio. Versioni 100% Elettriche (E-TENSE):

FWD (Trazione anteriore): Dispone di 230 CV , che possono salire temporaneamente a 260 CV grazie alla funzione boost;

Dispone di , che possono salire temporaneamente a grazie alla funzione boost; FWD LONG RANGE: Ha una potenza di 245 CV , con un picco massimo in modalità boost di 280 CV ;

Ha una potenza di , con un picco massimo in modalità boost di ; AWD LONG RANGE (Trazione integrale): È la versione più prestante con 350 CV nominali, capaci di arrivare a 375 CV con il boost. Questa configurazione permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi.

Versione Ibrida:

HYBRID 145: come suggerisce il nome, il sistema combinato eroga complessivamente 145 CV. Nello specifico, l’unità è composta da un motore termico supportato da un piccolo motore elettrico da 21 kW (ovvero 28 CV) integrato nel cambio.

Un ecosistema tecnologico intuitivo

Salire a bordo della DS N°7 vuol dire entrare in un mondo digitale molto curato. Il sistema DS IRIS SYSTEM 2.0, con touchscreen da 16’’, integra adesso ChatGPT per conversazioni strutturate e molto naturali, oltre che per un’assistenza proattiva. Inoltre, la sicurezza è garantita da tecnologie d’avanguardia: il DS Night Vision utilizza una telecamera a infrarossi per rilevare pedoni e animali fino a 300 metri di distanza, mentre i fari DS PIXELVISION illuminano la strada fino a 520 metri senza abbagliare gli altri veicoli. Non manca il DS Drive Assist 2.0 per una guida semi-autonoma di livello 2, che adatta la velocità anche in base alle curve e alle rotatorie.

Raffinatezza e sostenibilità

DS N°7 risponde a un’ambizione ben chiara fin dagli albori di questo marchio, cioè elevare la maestria artigianale francese attraverso cinque diverse atmosfere interne, che spaziano dall’Alcantara Blu Eterno alla pelle Nappa Nero Bizantino con motivo a cinturino. L’attenzione al dettaglio è a dir poco maniacale: sedili riscaldati con funzione massaggio e DS Neck Warmer, sospensioni attive che leggono la strada e cristalli acustici per un isolamento perfetto. In questo scenario di alta qualità, la sostenibilità gioca un ruolo determinante: i materiali riciclati compongono fino al 96% dei tappetini, mentre la pelle è conciata con foglie di ulivo, eliminando l’uso di sostanze tossiche.

Debutto e listino prezzi

Il debutto della DS N°7 nei DS Store è previsto per l’ultimo trimestre del 2026. I prezzi sono ancora da definire.