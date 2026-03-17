BMW M4 Legacy Edition: il regalo (solo per pochi) per i 40 anni di M3

BMW ha alzato il sipario su un modello che parla direttamente agli appassionati più fedeli del marchio. La nuova BMW M4 Coupé M Legacy Edition 2027 è molto più di una serie limitata: è una celebrazione di 40 anni di vetture sportive apprezzate in tutto il mondo, 40 anni dalla nascita della prima M3 E30.

La cosa che lascia però a bocca aperta è che questa versione non è pensata per il mondo intero, ma per un pubblico ben preciso. BMW ha deciso infatti di dedicarla esclusivamente al Canada, il cui mercato negli ultimi anni si è dimostrato incredibilmente attento nei confronti dei modelli serie M.

Un legame forte tra BMW M e il Canada

Nel 2025, il Canada si è posizionato come secondo mercato globale per BMW M per quota di vendite. Non è un dettaglio da poco, e infatti questa edizione limitata nasce proprio per celebrare questo rapporto. E’ quasi un ringraziamento a una comunità di appassionati che continua a scegliere auto ad alte prestazioni anche in un contesto sempre più orientato all’elettrificazione.

E poi c’è la macchina, ovviamente. La M4 resta fedele alla sua natura. Quindi una coupé sportiva che riesce a essere brutale quando serve, ma anche sorprendentemente gestibile nell’uso quotidiano. Sotto il cofano troviamo il noto sei cilindri in linea da 3.0 litri M TwinPower Turbo, capace di arrivare fino a 523 cavalli nella versione Competition.

Dettagli che parlano agli appassionati veri

BMW ha voluto lavorare sui dettagli. Quelli che magari passano inosservati a un occhio distratto ma che invece fanno la differenza per chi conosce davvero il marchio.

I cerchi 826M, ad esempio, arrivano con una finitura gold bronze che finora era riservata ai modelli più esclusivi come le versioni CS.Oppure le grafiche nere che attraversano la carrozzeria, dal cofano fino al posteriore, integrando la “M” in modo piuttosto evidente ma senza risultare eccessive.

All’interno, poi, si respira un’aria decisamente più “racing”. C’è il volante in Alcantara, che fino a poco tempo fa era prerogativa di modelli ancora più estremi. Mentre qui diventa parte della dotazione standard. Non cambia solo l’estetica, cambia proprio il modo in cui si interagisce con l’auto. Anche la scelta delle colorazioni esterne non è casuale. C’è il Laguna Seca Blue, il Velvet Blue Metallic e l’Imola Red II. Nomi che evocano un passato preciso, quasi iconico, per BMW M.

Produzione limitata e disponibilità

Come ogni vera serie celebrativa, anche questa punta sull’esclusività. Saranno prodotti solo 40 esemplari, tutti destinati al mercato canadese. Un numero simbolico, che richiama direttamente i 40 anni di storia che l’auto vuole commemorare.

La produzione partirà in Germania a giugno 2026. Le consegne invece sono previste per il terzo trimestre dello stesso anno. I prezzi partono da 115.500 dollari canadesi (circa 74.500 euro), mentre la M4 Competition Coupé raggiunge i 124.500 dollari (circa 79.100 euro).