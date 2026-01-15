BMW Serie 4 entrerà nell'era Neue Klasse: ci sarà una nuova generazione

La seconda generazione della BMW Serie 4 è stata introdotta nel 2020 e ha fornito anche le basi per la BMW i4 elettrica. Un modello che ha ottenuto un buon successo di vendite nonostante un posizionamento più di nicchia rispetto alla Serie 3. Proprio per questo c’erano un po’ di dubbi sul futuro della Serie 4, soprattutto alla luce del fatto che entro la fine dell’anno debutterà la nuova Serie 3 che sarà offerta anche nella versione elettrica che già sappiamo si chiamerà i3 che quindi poneva il dubbio sul futuro della i4. Tuttavia, Joachim Post, che supervisiona lo sviluppo di tutti i nuovi modelli BMW, ha dichiarato ai colleghi inglesi di Autocar che nella gamma Neue Klasse ci sarà spazio per la Serie 4.

La Serie 4 è un’auto importante per noi. È più sportiva, e BMW è un marchio sportivo con una chiara tradizione anche in termini di prestazioni. Avrà un ruolo importante anche per il futuro.

COME CAMBIERÀ LA SERIE 4?

Anche nell’era Neue Klasse ci sarà spazio per la BMW Serie 4. Si tratta della prima volta che la casa automobilistica tedesca accenna al futuro di questo modello. Tuttavia, non sappiamo se continueranno ad essere proposte tutte le varianti di carrozzeria in cui la Serie 4 è offerta oggi sul mercato: coupé, gran coupé e cabrio. Comunque, i vertici di Monaco potrebbero aver individuato una considerevole opportunità commerciale creata dal graduale allontanamento delle aziende rivali dai segmenti delle coupé. Secondo Joachim Post, è relativamente facile approvare il business case grazie ai costi di sviluppo contenuti dato che si possono sfruttare le sinergie con la Serie 3. Del resto, anche la futura BMW iX4 elettrica strettamente correlata alla nuova iX3 sarà presentata a pochi mesi di distanza dal nuovo SUV.

In ogni caso, la nuova BMW serie 4 entrerà nell’era Neue Klasse e questo significa due cose. Innanzitutto che disporrà di un nuovo design, soprattutto al frontale. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma continuerà ad essere proposta sul mercato anche con motorizzazioni 100% elettriche. Ovviamente non mancheranno le varianti con motori endotermici, anche elettrificati. Insomma, la gamma della futura BMW Sere 3/i3 ci dirà molto di quello che poi troveremo anche sulla nuova Serie 4. Ci sarà anche una nuova M4? Pare che sia possibile. Insomma, la casa automobilistica tedesca sta lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture e la nuova BMW Serie 4 continuerà a rivestire un ruolo importante. Non sappiamo ancora quando arriverà, sicuramente non prima del prossimo anno. Non rimane, quindi, che attendere novità.