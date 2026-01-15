Offerta Citroen C3 Aircross benzina, rate da 129 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere
L'offerta prevede un anticipo di 4.688 euro, rate da 129 euro e una maxi rata finale pari a 12.992 euro
Nuova Citroen C3 Aircross è un SUV basato sulla piattaforma Smart Car, lungo poco più di 4,3 metri. Un modello proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni che spaziano dalla benzina fino all’elettrico, passando per l’ibrido (Mild Hybid). SUV strettamente correlato con la nuova C3 con cui condivide molti aspetti e non solo della meccanica. La nuova C3 Aircross punta molto sul rapporto contenuti / prezzo e nasce anche per offrirà un’alternativa accessibile a tutti coloro che hanno bisogno di trasportare a bordo molte persone dato che si può avere anche nella versione a 7 posti. Fino alla fine di gennaio 2026, Citroen ha messo in offerta la C3 Aircross, nella versione a benzina senza elettrificazione che grazie al finanziamento si potrà avere con rate da 129 euro.
CITROEN C3 AIRCROSS
Il nuovo SUV francese misura 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.633 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. La versione protagonista dell’offerta adotta la motorizzazione PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Velocità massima di 179 km/h. Consumi pari a 6,22 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 124-143 g/km. I prezzi partono dai 19.900 euro dell’allestimento YOU, quello dell’offerta, che include di serie, tra le altre cose, Sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display, Smartphone Station e Sospensioni Citroen Advanced Comfort. Nella versione YOU non c’è l’infotainment ma solo il supporto per smartphone.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Citroen propone uno sconto di 1.000 euro che porta il prezzo della C3 Aircross a 18.900 euro. Con un anticipo di 4.688 euro, sarà possibile portarsi a casa il SUV con rate da 129 euro. L’offerta è valida, però, solo in caso di permuta o rottamazione.
- 35 rate da 129 euro
- TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,5%
- Anticipo 4.688 euro
- Rata Finale 12.992 euro
- Listino 19.900 euro
- Sconto 1.000 euro
- Prezzo in Promozione 18.900 euro
Di seguito, le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Citroen.
Anticipo 4.688 euro – Importo Totale del Credito 14.483 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 17.544,6 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.503,03 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 37,2 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 12.992,4 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,5%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 31 Gennaio 2026 in caso di permuta o rottamazione, non cumulabile con altre iniziative in corso.