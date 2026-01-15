Offerta Citroen C3 Aircross benzina, rate da 129 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere

Nuova Citroen C3 Aircross è un SUV basato sulla piattaforma Smart Car, lungo poco più di 4,3 metri. Un modello proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni che spaziano dalla benzina fino all’elettrico, passando per l’ibrido (Mild Hybid). SUV strettamente correlato con la nuova C3 con cui condivide molti aspetti e non solo della meccanica. La nuova C3 Aircross punta molto sul rapporto contenuti / prezzo e nasce anche per offrirà un’alternativa accessibile a tutti coloro che hanno bisogno di trasportare a bordo molte persone dato che si può avere anche nella versione a 7 posti. Fino alla fine di gennaio 2026, Citroen ha messo in offerta la C3 Aircross, nella versione a benzina senza elettrificazione che grazie al finanziamento si potrà avere con rate da 129 euro.

CITROEN C3 AIRCROSS

Il nuovo SUV francese misura 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.633 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. La versione protagonista dell’offerta adotta la motorizzazione PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Velocità massima di 179 km/h. Consumi pari a 6,22 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 124-143 g/km. I prezzi partono dai 19.900 euro dell’allestimento YOU, quello dell’offerta, che include di serie, tra le altre cose, Sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display, Smartphone Station e Sospensioni Citroen Advanced Comfort. Nella versione YOU non c’è l’infotainment ma solo il supporto per smartphone.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Citroen propone uno sconto di 1.000 euro che porta il prezzo della C3 Aircross a 18.900 euro. Con un anticipo di 4.688 euro, sarà possibile portarsi a casa il SUV con rate da 129 euro. L’offerta è valida, però, solo in caso di permuta o rottamazione.

35 rate da 129 euro

TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,5%

Anticipo 4.688 euro

Rata Finale 12.992 euro

Listino 19.900 euro

Sconto 1.000 euro

Prezzo in Promozione 18.900 euro

Di seguito, le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Citroen.