Citroen C3 Aircross vs Dacia Jogger, sfida tra auto a 7 posti: confronto e prezzi

Chi ha una famiglia numerosa può aver bisogno di auto in grado di offrire spazio e una buona capacità del bagagliaio. Queste necessità, però, si scontrano spesso con i prezzi di listino di modelli come monovolumi e SUV di grandi dimensioni. Sul mercato, tuttavia, ci sono auto come la Citroen C3 Aircross e la Dacia Jogger che propongono addirittura la possibilità di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri, il tutto a fronte di prezzi competitivi. Vediamo quindi di mettere a confronto questi due modelli per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Patiamo dalla Citroen C3 Aircross che misura 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.633 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. Lo spazio di carico cambia ovviamente in base alla configurazione dei sedili. Nella versione a 5 posti il bagagliaio offre una capacità di 460 litri che possono salire a 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Nella variante a 7 posti, invece, la capacità di carico è ridotta ad appena 40 litri che salgono a 330 litri ripiegando la terza fila dei sedili. Il design riprende quello della nuova Citroen C3 con cui condivide anche la medesima piattaforma. Il frontale, in particolare, presenta una firma luminosa a tre livelli con una barra verticale e due barre orizzontali quasi simili a delle lame.

Dacia Jogger che da poco ha ricevuto un restyling, misura 4.550 mm lunghezza x 1.853 mm larghezza x 1.689 mm altezza, con un passo di 2.898 mm. Parlando del bagagliaio, nella versione a 5 posti si va da 829 litri a 2.094 litri. In configurazione a 7 posti, si parte da 212 litri. Il frontale, dopo il restyling, si caratterizza per una nuova firma luminosa con una T rovesciata a LED. Con il nuovo modello arriva pure una calandra ridisegnata dove troviamo puntini bianchi come pixel su sfondo nero. Jogger ha sempre presentato alcuni dettagli che richiamano il mondo dell’off-road. Anche con il restyling troviamo protezioni in Starkle che si estendono su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo del SUV francese notiamo subito che l’abitacolo presenta la medesima impostazione della più piccola Citroen C3. Ambiente minimalista e per l’allestimento base “YOU" niente infotainment. Al suo posto, un supporto per smartphone. Sugli allestimento superiori c’è invece un infotainment da 10,1 pollici. Non troviamo la strumentazione digitale classica. Al suo posto la casa automobilistica francese ha scelto di mostrare le informazioni essenziali di marcia all’interno di una sottile palpebra collocata in posizione rialzata che definisce come una sorta di head-up display. I 7 posti sono disponibili come optional solamente sulle versioni benzina e Mild Hybrid ma non su quelle elettriche.

Dacia Jogger restyling può contare su di una strumentazione digitale da 7 pollici con una nuova grafica. Centralmente sulla plancia, invece, c’è il display dell’infotainment da 10 pollici (non presente sulla versione base, al suo posto un supporto per smartphone). Su alcune versioni troveremo anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Non manca nemmeno il supporto al sistema YouClip che consente di fissare facilmente numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo.

MOTORI

Citroen C3 Aircross è offerta sul mercato con un motore benzina, un’unità Mild Hybrid e una motorizzazione 100% elettrica. Partiamo dal solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione Mild Hybrid con un powertrain composto dal motore 1.2 PureTech in versione da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, che incorpora al suo interno un motore elettrico da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. Non manca nemmeno la Citroen e-C3 Aircross con un powertrain 100% elettrico da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh. Autonomia WLTP di circa 300 km. Per chi ha bisogno di più autonomia c’è la versione con batteria da 54 kWh per una percorrenza di circa 400 km.

Anche Dacia Jogger propone una gamma articolata di motorizzazioni. La vettura rimane disponibile nella versione con motore benzina TCe 110 e cambio manuale a 6 rapporti. Per chi preferisce il GPL c’è la nuova motorizzazione Eco-G 120: motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri da 120 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Tra benzina e GPL, l’autonomia complessiva sale a 1.480 km. Al vertice della gamma c’è la nuova versione Hybrid 155 che adotta lo stesso powertrain Full Hybrid della Bigster. Si tratta di un Full Hybrid con una potenza complessiva di 155 CV.

PREZZI

Quanto costa Citroen C3 Aircross? Si parte da 19.900 euro della versione a benzina. La Mild Hybrid parte da 26.450 euro e l’elettrica da 26.790 euro. Dacia Jogger parte invece da 18.800 euro ma si può arrivare a sfiorare i 29.000 euro nelle versioni top di gamma.