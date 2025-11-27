Offerta nuova Citroen C3 Aircross: rate da 129 euro con finanziamento

Citroen C3 Aircross è un SUV di poco più di 4,3 metri di lunghezza proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Modello che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo e che si può avere anche nella configurazione a 7 posti. La casa automobilistica prova a spingere sulle vendite di questo modello proponendo la versione a benzina in offerta fino alla fine di novembre, salvo proroghe, in abbinamento al finanziamento SimplyDrive Promo.

Il SUV misura esattamente 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.633 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. La Citroen C3 Aircross dell’offerta dispone, nello specifico, del motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Velocità massima di 179 km/h. Consumi pari a 6,22 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 124-143 g/km. L’allestimento dell’offerta è quello YOU che propone una dotazione di serie base, manca pure l’infotainment. Il prezzo è di 19.900 euro.

Per questo modello Citroen propone uno sconto di 1.500 euro che porta così il prezzo a 18.400 euro. Con un anticipo di 3.930 euro, il SUV si potrà avere con rate mensili da 129 euro. La rata fiale è pari a 13.301 euro.

Di seguito le complete condizioni dell’offerta come riporta da Citroen.

Anticipo 3.930 euro – Importo Totale del Credito 14.741 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 17.854,04 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.553,7 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 37,84 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 13.301,2 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,46%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.