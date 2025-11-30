Citroen C3 Aircross vs Dacia Duster, SUV a confronto: quale preferite?

I SUV/crossover compatti si stanno sempre più imponendo sul mercato. La Citroen C3 Aircross che nel 2024 si è rinnovata completamente e la Dacia Duster sono due modelli che puntano molto sul rapporto contenuti / prezzi e possono risultare interessanti per le famiglie che hanno bisogno di spazio e che sono attente al portafogli. Il modello francese propone addirittura una versione a 7 posti e sul mercato è offerto anche con una motorizzazione 100% elettrica per andare ad accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Anche la Duster offre un’ampia gamma di motorizzazioni, da poco rinnovata, in cui troviamo opzioni Full Hybrid e GPL.

Vediamo a questo punto di mettere a confronto i due SUV per scoprire le loro principali caratteristiche e le differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Citroen C3 Aircross misura 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.633 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. Nella versione a 5 posti il bagagliaio offre una capacità di 460 litri che possono salire a 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Nella variante a 7 posti la capacità di carico è ridotta ad appena 40 litri che salgono a 330 litri ripiegando la terza fila dei sedili. Il design riprende quello della nuova Citroen C3 con cui condivide anche la medesima piattaforma e cioè la Smart Car di Stellantis. Il look del frontale richiama quello del concept Citroen Oli, con una firma luminosa a tre livelli con una barra verticale e due barre orizzontali quasi simili a delle lame.

Passiamo alla Dacia Duster che da poco ha ricevuto alcuni piccole novità con il Model Year 2026. Il SUV misura 4.343 mm lunghezza x 1.921 mm larghezza x 1.616 mm altezza, con un passo di 2.657 mm. E lo spazio per i bagagli? A disposizione ci sono 520-594 litri a seconda della versione scelta. La Duster adotta l’ultimo linguaggio di design di Dacia e presenta un frontale caratterizzato da fari con firma luminosa a Y. Il tema a Y lo ritroviamo riproposto anche su gruppi ottici posteriori e come vedremo poi, pure all’interno dell’abitacolo. Le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, i triangoli del paraurti anteriore e la grembialatura del paraurti posteriore sono tutti elementi che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road.

Duque, il modello francese è leggermente più grande ed più versatile data la possibilità di poter trasportare a bordo fino a 7 passeggeri. La Duster propone una migliore capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Citroen C3 Aircross troviamo la medesima struttura dell’abitacolo della Citroen C3. Dunque, c’è un ambiente minimalista e per la versione base “YOU" niente infotainment. Al suo posto, troviamo la Smartphone Station, che include un supporto per smartphone integrato. Sugli allestimento superiori c’è invece un infotainment da 10,1 pollici. Non è presente una vera e propria strumentazione digitale perché la casa automobilistica francese ha scelto di mostrare le informazioni essenziali di marcia all’interno di una sottile palpebra collocata in posizione rialzata che definisce come una sorta di head-up display. Come già detto in precedenza, per il SUV si può richiedere l’opzione a 7 posti.

Come tutte le Dacia, anche la Duster propone un abitacolo razionale, senza particolari fronzoli. Come accennato in precedenza, viene riproposto il tema a Y che troviamo sulle bocchette del climatizzatore e sul pannello del portiere. Non manca comunque la tecnologia. Dietro al volante è presente la strumentazione digitale con schermo da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il sistema infotainment con display da 10,1 pollici. Attenzione che la versione base della Duster non dispone del sistema infotainment. A suo posto un supporto per smartphone per utilizzare il dispositivo mobile come una sorta di computer di bordo.

MOTORI

Citroen C3 Aircross è offerta sul mercato con un motore benzina, un’unità Mild Hybrid e una motorizzazione 100% elettrica. Alla base della gamma c’è il solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione Hybrid con un powertrain composto dal motore 1.2 PureTech in versione da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, che incorpora un motore elettrico da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. Non manca nemmeno la Citroen e-C3 Aircross con un powertrain 100% elettrico da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh. Autonomia WLTP di 300 km. In futuro dovrebbe arrivare anche un’opzione con maggiore autonomia.

Dacia Duster può contare su diverse opzioni di motorizzazioni da poco rinnovate. Partiamo dalla Hybrid 155, un Full Hybrid da 155 CV già visto sulla Bigster. A listino c’è poi il motore Mild Hybrid 140, un benzina turbo a 3 cilindri da 1.2 litri abbinato ad un sistema Mild Hybrid e ad un cambio manuale a 6 rapporti. Potenza di 140 CV. Per chi cerca il GPL c’è la Eco-G 120, un’unità 3 cilindri di 1,2 litri bifuel da 120 CV abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Offre fino a 1.380 km di autonomia grazie ai due serbatoi: 50 litri per la benzina e 50 litri per il GPL. Al vertice della gamma c’è la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 introdotta da poco anche su Dacia Bigster. Sotto al cofano troviamo un motore 1.2 litri Mild-Hybrid da 140 CV bifuel abbinato ad un’unità elettrica al posteriore da 31 CV e 87 Nm di coppia. La potenza massima di sistema arriva a 154 CV. Questa motorizzazione è abbinata a una trasmissione automatica con doppia frizione a 6 rapporti. Grazie alla seconda unità elettrica sull’asse posteriore c’è la trazione integrale.

PREZZI

Quanto costa Citroen C3 Aircross? Si parte da 19.900 euro della versione a benzina ma si può arrivare a superare i 31.000 euro del modello elettrico. Per la Dacia Duster si parte invece 19.900 euro ma si può arrivare a poco più di 30.000 euro.