Dacia Duster 2026, arrivano due nuovi motori ibridi: caratteristiche e prezzi

Dacia Duster è un modello di grande successo e con il Model Year 2026 si arricchisce di nuove motorizzazioni. Ne avevamo già parlato in passato di tale novità ma, adesso, la casa automobilistica ha aperto ufficialmente gli ordini della Duster 2026 con due nuovi motori: il mild-hyrid 140 (che sostituisce il mild hybrid 130) e l’hybrid 155 (che va a sostituire l’hybrid 140).

NUOVI MOTORI IBRIDI PER LA DACIA DUSTER 2026

Entriamo più nei dettagli e vediamo le novità di motore che introduce la nuova Dacia Duster 2026. Partiamo dalla Duster mild hybrid 140 che propone un motore benzina turbo a 3 cilindri da 1.2 litri abbinato ad un sistema Mild Hybrid 48 V e ad un cambio manuale a 6 rapporti. La potenza di questo powertrain arriva a 140 CV. La casa automobilistica dichiara un consumo medio pari a 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 di 122 g/km. La frenata rigenerativa consente di ricaricare la piccola batteria da 0,8 kWh che alimenta il sistema ibrido. Passiamo alla nuova Duster hybrid 155. Il nuovo powertrain Full Hybrid aveva fatto inizialmente il suo debutto sulla Dacia Bigster e adesso arriva sulla Duster. Il powertrain è composto da un motore benzina a 4 cilindri da 109 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh e un particolare cambio multimode con 4 rapporti per il motore termico e 2 altri rapporti per quello elettrico. La potenza di sistema è di 155 CV.

Secondo Dacia, la Duster può circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. Inoltre, l’avviamento è sempre in modalità 100% elettrica. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara un consumo combinato di soli 4,6 l/100 km, in calo dell’8% rispetto all’hybrid 140, ed emissioni di CO2 a partire da 105 g/km (-7 g/km rispetto all’hybrid 140).

ALTRE NOVITÀ

Per la Dacia Duster 2026 non arrivano solo novità di motore. Infatti, il SUV guadagna nuovi contenuti sulle versioni alto di gamma, come la regolazione lombare del sedile conducente (su Journey) e l’Adaptive Cruise Control per i motori ibridi, di serie su Journey e in opzione su Extreme.

PREZZI

Quanto costa la nuova Dacia Duster 2026? La casa automobilistica fa sapere che queste nuove motorizzazioni hanno lo stesso prezzo delle motorizzazioni precedenti, ad eccezione degli allestimenti Journey ed Extreme che prevedono un aumento di 50 euro. Dunque, i prezzi del SUV partono da 19.990 euro.

Duster expression mild hybrid 140: 23.150 euro

23.150 euro Duster expression hybrid 155: 26.650 euro

26.650 euro Duster expression Eco-G 120: 21.850 euro

21.850 euro Duster expression Eco-G 120 Auto: 23.450 euro

23.450 euro Duster expression hybrid-G 150 4×4 Auto: 28.500 euro

Duster journey Eco-G 120: 23.400 euro

23.400 euro Duster journey Eco-G 120 Auto: 25.000 euro

25.000 euro Duster journey mild hybrid 140: 24.700 euro

24.700 euro Duster journey hybrid 155: 28.200 euro

28.200 euro Duster journey hybrid-G 150 4×4 Auto: 30.050 euro

Duster extreme Eco-G 120: 23.400 euro

23.400 euro Duster extreme Eco-G 120 Auto: 25.000 euro

25.000 euro Duster extreme mild hybrid 140: 24.700 euro

24.700 euro Duster extreme hybrid 155: 28.200 euro

28.200 euro Duster extreme hybrid-G 150 4×4 Auto: 30.050 euro

Da evidenziare che il nuovo listino include anche le nuove motorizzazioni Eco-G 120 e hybrid-G 150 4×4 Auto i cui ordini apriranno ufficialmente solo più avanti.