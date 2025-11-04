Alfa Romeo Junior Milano Cortina 2026: prezzi e dotazioni della serie speciale

Alfa Romeo Junior adesso è ufficialmente disponibile anche nella speciale versione “Milano Cortina 2026" nata per celebrare la partnership tra la casa automobilistica con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Questo modello si può quindi ordinare. Con l’avvio della commercializzazione di questa serie speciale, Alfa Romeo ha condiviso qualche dettaglio in più sulle dotazioni e soprattutto ha comunicato i prezzi.

ALFA ROMEO JUNIOR MILANO CORTINA 2026: DOTAZIONE ESCLUSIVA

Questo modello di distingue dalle altre versioni di Alfa Romeo Junior per la presenza di un body kit specifico in nero lucido con dettagli silver su minigonne e paraurti. Inoltre, troviamo protezioni inferiori dedicate e finitura specifica, i cerchi in lega da 18 pollici “Fori" in finitura Matt Miron Diamond Cut bicolore ed il badge dedicato “Sport Speciale" sul parafango. Ma la personalizzazione di questo modello prevede pure la presenza sul montante B di due loghi celebrativi di Olimpiadi (lato guidatore) e Paralimpiadi (lato passeggero). I vetri posteriori sono oscurati e tra gli optional c’è la possibilità di avere il tetto bicolore, abbinabile a tutte le tinte della gamma.

La versione speciale “Milano Cortina 2026" di Alfa Romeo Junior prevede una dotazione esclusiva anche per l’abitacolo. Troviamo sedili riscaldabili e con regolazione elettrica, che si caratterizzano per il rivestimento in Alcantara traforata con inserti color ghiaccio sullo schienale dei sedili anteriori. Alcantara che è utilizzata anche per rivestire plancia, tunnel e pannelli porta, mentre il volante presenta una combinazione di pelle e Alcantara con cuciture a contrasto. La dotazione di serie include inoltre la pedaliera in alluminio, i battitacco in alluminio e l’illuminazione ambientale.

Per chi volesse personalizzare ulteriormente la vettura c’è il Pack Techno che include un pacchetto ADAS che permette l’assistenza alla guida di Livello 2, proiettori Matrix LED, sistema di navigazione con TSI integrato, telecamera posteriore a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi, apertura del portellone hands-free, ricarica wireless per smartphone, specchietti ripiegabili elettricamente con Blind Spot, specchio retrovisore elettrocromico e un impianto audio a sei altoparlanti. Tra gli ulteriori optional a disposizione, il tetto panoramico in vetro.

MOTORI

Alfa Romeo Junior Milano Cortina 2026 è disponibile in abbinamento alle motorizzazioni Mild Hybrid da 145 CV, anche nella versione Q4 con trazione integrale e 100% elettrica da 156 CV e batteria da 54 kWh.

PREZZI

Quanto costa la nuova Alfa Romeo Junior Milano Cortina 2026? Si parte da 35.250 euro.