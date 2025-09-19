Alfa Romeo Junior 2026, con il nuovo Model Year arrivano nuovi allestimenti

Alfa Romeo Junior sta ottenendo un buon successo e da quando è arrivato sul mercato il B-SUV ha già ottenuto oltre 50.000 ordini. Adesso è arrivato il momento di alcune piccole novità dato che debutta il Model Year 2026. Cosa cambia? Arrivano le nuove versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno. Inoltre, arrivano nuovi cerchi in lega. Non ci sono novità per quanto riguarda le motorizzazioni. Junior 2026 continuerà ad essere proposta con le stesse motorizzazioni ibride ed elettriche.

NUOVI ALLESTIMENTI

Entriamo più nei dettagli. Il nuovo allestimento Sprint, collocato al centro della gamma, si caratterizza per un body kit in nero lucido, i vetri oscurati, i tappetini, l’illuminazione ambientale RGB e il sistema di navigazione con riconoscimento della segnaletica stradale. Passiamo alla nuova versione Ti, che propone sedili premium riscaldati e regolabili elettricamente, volante in pelle, piano baule regolabile per la massima versatilità del bagagliaio, pedaliera in alluminio e battitacco sportivi. Andando avanti, per chi punta a rendere ancora più sportiveggiante la propria Alfa Romeo Junior, c’è il Pack Sport che arricchisce la vettura con sedili Sabelt in Alcantara, volante e inserti interni nello stesso materiale, pedaliera e battitacco in alluminio e stile esterno con elementi ispirati al mondo delle competizioni, con l’aggiunta delle palette al volante per le versioni ibride.



ALTRE NOVITÀ

Per chi punta sulla, su tutti gli allestimentiche propone, sistemi di guida autonoma di Livello 2, portellone elettrico con apertura hands-free, retrocamera a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi e keyless entry. Inoltre, all’interno dell’abitacolo, il Pack Techno aggiunge caricatore wireless per smartphone, specchietti retrovisori esterni richiudibili e riscaldati con funzione blind spot e luci di cortesia, specchio interno auto-oscurante e impianto audio a 6 altoparlanti con prese USB dedicate anche ai passeggeri posteriori.

Su Alfa Romeo Junior 2026, la versione Q4 in allestimento Sprint migliora la dotazione di serie che adesso propone cerchi da 18 pollici Fori, fari Full LED, sedili in tessuto con motivo Biscione, volante in tecno-pelle, cruise control adattivo e sensori di parcheggio posteriori. Con il nuovo Model Year 2026 di aggiorna la gamma dei cerchi in lega che introduce il nuovo disegno Aero da 18 pollici. Rimangono disponibili le varianti Petali e Fori, oltre ai cerchi da 20 pollici Venti riservati alla versione Veloce Elettrica.

PREZZI

Alfa Romeo Junior 2026 si può già ordinare con prezzi a partire dai 30.750 euro della versione Hybrid 145 CV allestimento base.

