Nuova FIAT 500 ibrida, il motore non cambia ma con 65 CV è meno potente della Panda

La nuova FIAT 500 ibrida è finalmente arrivata anche se si parte con la versione speciale “Torino”. La completa gamma che include anche gli allestimenti entry level sarà invece annunciata a novembre. Il design del nuovo modello lo conoscevamo già e riprende quello della 500 elettrica da cui sostanzialmente deriva. Sotto al cofano sapevamo che sarebbe stato presente il motore FireFly tre cilindri di un litro di cilindrata abbinato ad un sistema Mild Hybrid a 12 V, sostanzialmente quello presente sul vecchio modello e sull’attuale FIAT Panda Hybrid. La potenza però, non è di 70 CV ma inferiore. Nel comunicato di ieri e poi confermato anche attraverso il configuratore, si poteva leggere che l’unità della nuova 500 Hybrid arriva ad erogare 65 CV, dunque 5 CV in meno del motore presente sulla Panda. Il cambio, ricordiamo, è un manuale a 6 rapporti.

Il motivo di questa differenza? Non è dato di sapere ma si può immaginare che possa dipendere dalla necessità di dover adeguare il motore alle nuove e più stringenti normative sulle emissioni. In ogni caso, non dovrebbe risultare un grande problema dato che le city car non nascono per offrire prestazioni da supercar quanto soprattutto per essere agili e pratiche da utilizzare in città.

CONSUMI E PRESTAZIONI

Specifiche tecniche alla mano, il motore della nuova FIAT 500 ibrida è omologato EURO 6e-bis e la casa automobilistica dichiara consumi pari a 5.3 l/100km ed emissioni di 120 g/km di CO2. Le prestazioni? La velocità massima arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. Il serbatoio della benzina dispone di una capacità di 37 litri.

Gisto per fare un paragone con la FIAT Panda, l’auto più venduta in Italia raggiunge una velocità massima di 164 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in 13,9 secondi. Consumi dichiarati 5 l/100km ed emissioni pari a 113 g/km di CO2.

PREZZO

Ricordiamo che la nuova FIAT 500 Hybrid Torino parte da 20.900 euro. La versione entry level della city car, quando sarà disponibile, già sappiamo che costerà 17.000 euro.