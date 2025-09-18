Nuova FIAT 500 Hybrid, si parte dalla Torino: ordini al via. Scopriamo caratteristiche e prezzi

La nuova FIAT 500 Hybrid è un modello molto importante per la casa automobilistica perché permetterà di dare nuovo slancio allo stabilimento di Mirafiori, garantendo a questo impianto un futuro. Proprio per celebrare lo stretto legame con la città di Torino, la casa automobilistica ha presentato ufficialmente la nuova FIAT 500 Hybrid Torino, una serie speciale che farà presto il suo debutto pubblico. Come location non poteva che essere scelto il Salone dell’Auto di Torino 2025 che si terrà dal 26 al 28 settembre. La nuova 500 Hybrid Torino è anche il primo modello della city car ad essere effettivamente messo in vendita.

CARATTERISTICHE: DETTAGLI ESCLUSIVI

In cosa si differenzia questa versione speciale dalla nuova FIAT 500 ibrida che, ricordiamo, arriverà entro la fine dell’anno? Questo nuovo modello sarà proposto nelle colorazioni Yellow Gold e Ocean Green, che si aggiungono a cinque colori aggiuntivi su richiesta. Ricordiamo che rispetto alla vecchia 500 Hybrid, il nuovo modello riprende il design della 500 elettrica da cui deriva. La versione Torino adotta anche un badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo più riconoscibile di Torino, accanto al logo Hybrid che rappresenta la nuova tecnologia ibrida del veicolo. La personalizzazione continua anche all’interno dell’abitacolo dove troviamo sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch, di colore nero.



DOTAZIONE DI SERIE

Nuova FIAT 500 Hybrid Torino propone una dotazione di serie particolarmente ricca che include, tra le altre cose, l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control, sensori per il parcheggio e l’infotainment da 10,25 pollici con Apple CarPlay wireless e Android Auto.

MOTORE

Sotto al cofano non ci sono novità. C’è quindi sempre il solito Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 65 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 marce.

PREZZI E OFFERTA

Quanto costa la nuova FIAT 500 Hybrid Torino? Si parte da 20.900 euro. Ricordiamo che la gamma della nuova 500 Hybrid (sarà svelata a novembre) partirà, invece, da 17.000 euro. Le prime consegne sono previste a febbraio 2026. Per l’occasione è stata confezionata anche un’apposita offerta con finanziamento dedicata a questa nuova serie speciale.