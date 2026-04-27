Stellantis, a Cassino zero giorni lavorati ad aprile: rischio licenziamenti

Ancora fermo il reparto montaggio di Stellantis con gli operai che da un mese non varcano i cancelli dello stabilimento di Cassino, situato a Piedimonte San Germano nella provincia di Frosinone. Una emergenza che a fari spenti si sta consumando nell’intero mese di aprile, a dimostrazione della crisi che sta investendo il colosso italo-francese. I dipendenti sono in attesa di una risposta sul futuro.

Nel primo trimestre del 2026 lo stabilimento di Cassino ha prodotto meno di 3.000 veicoli, in calo di quasi il 40% rispetto all’anno scorso. L’ultima comunicazione del Comitato Esecutivo ha escluso una ripresa immediata: oggi lunedì 27 e domani martedì 28 aprile il reparto montaggio di Stellantis resterà fermo. Il 30 aprile scatteranno i licenziamenti dei lavoratori dell’indotto che si occupano di logistica e pulizie all’interno dello stabilimento (Logitech, Teknoservice e Transnova) di Stellantis.

Sale la tensione

L’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) si è opposta ai licenziamenti Logitech, Trasnova e Teknoservice in vista del vertice del 28 aprile. Se tutto dovesse andare nel verso giusto i lavoratori potrebbero essere integrati per gli ultimi due giorni del mese, dopo aver trascorso a casa un aprile da incubo. Nel caso peggiore decine di operai si ritroveranno disoccupati dal 1° maggio. Una data da fissare in rosso sul calendario è quella del 21 maggio, il giorno in cui l’amministratore delegato Antonio Filosa presenterà il piano industriale di Stellantis.

Il major nato dalla fusione tra FCA e PSA dovrebbe concentrare gli investimenti su alcuni brand nostrani, tra cui FIAT, ma non si esclude la possibilità che vengano sacrificati altri marchi del Gruppo. Lancia e Maserati ad esempio stanno attraversando una fase drammatica con numeri al di sotto delle aspettative. Gli ultimi rumor parlano di dialoghi aperti con costruttori cinesi in uno scambio che potrebbe tenere in vita, con una alleanza industriale, alcuni stabilimenti italiani. Un eventuale accordo con i gruppi cinesi Dongfeng e Leapmotor potrebbe includere anche la rivalutazione degli impianti e delle piattaforme Stellantis nel Lazio.

Confronto con il Governo

I rappresentati del Gruppo italo-francese dovrebbero incontrarsi con il ministro Urso, che ha manifestato una apertura al dialogo anche con i vertici della Regione Lazio. L’obiettivo è quello di rilanciare Cassino, garantire la continuità produttiva anche all’indotto e salvaguardare i livelli occupazionali. La UILM Frosinone, in un recente comunicato, ha annunciato che l’unica strada percorribile è il ritiro immediato dei licenziamenti e l’attivazione degli ammortizzatori sociali.

Il clima rimane incerto ed è intervenuto anche il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, il Prof. Raffaele Trequattrini, che ha espresso pieno sostegno all’iniziativa della Regione Lazio verso il Governo. Trequattrini ha annunciato: