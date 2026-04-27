Jeep Avenger, un teaser ci dà un assaggio del vicino restyling

Jeep Avenger si è imposta fin dal debutto come uno dei più grandi successi del gruppo Stellantis. Questo B-SUV sbarazzino e dinamico ha saputo conquistare rapidamente il cuore degli automobilisti grazie a un mix perfetto di stile e praticità. Specialmente in Italia, Avenger ha trovato il suo terreno d’elezione, dominando il mercato senza appello e confermandosi stabilmente come il SUV più venduto nel Paese. Nonostante il successo travolgente, è già tempo di dare una bella rinfrescata al modello: un nuovo teaser ufficiale ha iniziato a circolare, mettendo decisamente l’acquolina in bocca ad appassionati e addetti ai lavori in attesa di scoprire ogni dettaglio.

Ci sarà la griglia a sette feritoie

Il fulcro di questo rinnovamento estetico e identitario risiede nell’elemento più sacro del brand: la griglia a sette feritoie. In qualunque parte del mondo, questo segno è l’indizio inequivocabile del passaggio di una Jeep, un tratto distintivo che accompagna il marchio sin dalle sue origini. Introdotta per la prima volta nel 1945 con la CJ2A, il primo modello civile prodotto in serie, la griglia ha continuato a evolversi di generazione in generazione, definendo il volto di icone come la Wrangler e l’intera gamma attuale.

Presto, su Jeep Avenger, debutterà una rinnovata interpretazione di questa leggendaria firma. Si tratta di un’evoluzione studiata per esprimere al meglio le capacità e la personalità di questo veicolo compatto, valorizzando lo spirito d’avventura tipico del brand statunitense, seppur declinato in una dimensione ridotta. La nuova “seven-slots grille" potrebbe rappresentare quel jolly necessario per lasciare stabilmente Avenger al vertice del gradimento degli automobilisti nostrani (e non solo).

Piccole anticipazioni

Dunque, questo teaser rappresenta un nuovo passo avanti verso il rinnovamento della bestseller di casa Jeep, esprimendo quale sia la volontà di Stellantis, cioè rendere la Avenger più riconoscibile e pronta ad accompagnare ogni esperienza di guida con un design evoluto e un carattere sempre più deciso. Per il resto, motori e dotazioni, bisognerà attendere ancora un po’. Anche se, salvo sorprese, tutti gli schemi vincenti visti oggi verranno confermati in toto.