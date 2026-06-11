Auto da 400.000 km, sai quali sono le più affidabili? I marchi che sono una garanzia

Quando si va incontro a un elevato chilometraggio, solitamente i guai a bordo di un’auto sono dietro l’angolo. Chi ha la necessità di raggiungere un elevato chilometraggio con una macchina a benzina si trova davanti a diversi interrogativi in un car market sempre più variegato. Esaminando proposte termiche, ibride e a GPL di tutti i brand del mondo sono emerse verità inconfutabili.

Uno dei fattori più importanti nell’acquisto di un’auto è l’affidabilità. C’è chi cerca divertimento, chi comodità o costi alla portata, ma di base tutti vogliono guidare vetture efficienti, sicure e irrefrenabili. I brand migliori al mondo sotto questo aspetto, a detta di molti appassionati, sono Toyota, Lexus e Honda, che molto spesso percorrono centinaia di migliaia di chilometri senza mai riscontrare avarie.

Le garanzie assolute

Per scongiurare l’intervento di un meccanico, in base ai dati raccolti, occorre comprare un modello Toyota che ha il 17,8% di possibilità di superare senza problemi i 400.000 chilometri, con una media sbalorditiva. I competitor sono molto lontani dal traguardo dei 400.000 chilometri e la media di raggiungimento di questo traguardo è del 4,8%. Il marchio dei tre ellissi si conferma di un livello superiore, ma vi sono tanti altri competitor che sono super affidabili.

Lexus, il marchio premium di Toyota, ha registrato il 12,8%. A seguire ci sono Honda col 10,8% e Acura che si fermano al 7,2%. Tesla si posiziona subito dopo questi brand nipponici col 4,6% di probabilità di superare i 400.000 chilometri. Le vetture commercializzate da Elon Musk fanno leva su una super affidabilità, sconfessando i detrattori delle auto elettriche. Subito dopo Tesla però troviamo GMC, e poi nuovamente un marchio giapponese: Mazda.

I brand europei più affidabili

In classifica spicca poi Volvo, Mercedes-Benz, BMW e Porsche. In base allo studio di iSeeCars le Alfa Romeo risulterebbero più sicure del raggiungimento dei 400.000 km rispetto a BMW e Mercedes. Un’Audi ad esempio raggiunge i 400.000 chilometri soltanto nello 0,3% dei casi, mentre Mercedes-Benz si comporta decisamente meglio con l’1,7%, mentre in fondo alla classifica si trovano Land Rover, Jaguar e Maserati.

La società ha messo in mostra delle percentuali sui marchi che sono state in parte confermate anche dall’analisi condotta dai colleghi di Auto Motor und sport che hanno evidenziato gli ottimi risultati di BMW, Audi, Honda, Mercedes, BMW.