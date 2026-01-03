Jeep Avenger, continua il successo in Italia: anche nel 2025 è il SUV più venduto

Jeep Avenger chiude il 2025 in modo molto positivo in Italia confermandosi come il SUV più venduto in assoluto sul mercato. Primato che aveva ottenuto già nel 2024 e che conferma nuovamente nell’anno appena concluso. Secondo i dati di UNRAE, nell’intero 2025 sono state immatricolate nel nostro Paese 48.376 Avenger, contro le 41.186 unità del 2024. La sua quota nel comparto supera il 5,5% e vale anche la leadership tra i B-SUV (market share vicino all’11%). Non solo: Avenger è anche al secondo posto tra i B-SUV 100% elettrici con una quota del 15,4%. Grazie a questo successo, Jeep Avenger è anche al terzo posto assoluto nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2025 sfiorando la seconda posizione della Dacia Sandero (49.445 immatricolazioni).

BENZINA, IBRIDO ED ELETTRICO

Nel nostro Paese continua dunque il successo della Jeep Avenger oramai da tempo ai vertici del suo segmento e non solo. Un B-SUV che piace e che è offerto con un’ampia gamma di motorizzazioni che permette di accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Questo modello è infatti commercializzato in versioni benzina, ibride e 100% elettriche. In gamma è presente pure una variante con trazione integrale.

Più nello specifico, alla base della gamma del B-SUV troviamo innanzitutto un motore PureTech a benzina 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV, in abbinamento con un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione e-Hybrid che combina il motore da 100 CV con un propulsore elettrico da 29 CV integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. Potenza di sistema di 110 CV. Andando avanti c’è poi la versione 4xe con un PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici, uno per asse. Potenza di sistema pari a 145 CV e trazione integrale. Infine, il modello elettrico offre un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

PREZZI

Quanto costa Jeep Avenger in Italia? Da 25.200 euro il modello a benzina. Per l’ibrido ci vogliono almeno 27.200 euro e per l’elettrico il listino attacca da 39.400 euro.