Novità Dongfeng 2026, i nuovi modelli in arrivo

Dongfeng punta a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore all’intero del mercato auto e per farlo si affiderà ad una gamma sempre più completa. Il marchio cinese è sul mercato auto italiano da poco tempo e oggi può contare su modelli come la piccola elettrica Box. Dunque, cosa possiamo aspettarci per il 2026 da questa casa automobilistica cinese? Ecco cosa sta arrivando, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

DONGFENG MAGE L7

Parliamo di un SUV lungo 4,68 m, alto 1,61 m e con un passo di 2,77 metri. Il frontale si caratterizza per linee spigolose dove troviamo fari dalle forme affilate. Per quanto riguarda i motori, Dongfeng Mage L7 è dotato di un powertrain ibrido plug-in che vede la presenza di un motore 4 cilindri turbo a benzina di 1.5 litri con 113 kW/152 CV di potenza associato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti con potenza di 100 kW/136 CV. La potenza complessiva del sistema è di 265 kW/355 CV. La capacità della batteria, del tipo LFP (litio-ferro-fosfato), è di 17 kWh, sufficienti per un’autonomia in modalità elettrica di 110 km (quella complessiva può raggiungere i 1.400 km). Mage L7 sarà disponibile anche in una versione con batteria da 30,3 kWh, per 205 km in elettrico e 1.500 km complessivi.

DONGFENG VIGO

Si tratta di crossover elettrico lungo 4,306 m, largo 1,868 m e alto 1,654 m. Dongfeng Vigo si caratterizza per una linea di cintura alta, la presenza delle barre longitudinali sul tetto e protezioni da fuoristrada e gruppi ottici anteriori e posteriori full LED a forma di boomerang. Particolarità, dietro, il bordo inferiore del portellone ribaltabile, che può sostenere fino a 150 kg di peso, può trasformarsi in un comodo ripiano o in una pratica seduta. E il powertrain? Troviamo un motore elettrico da 120 kW / 163 CV alimentato da una batteria di CATL 51,87 kWh che permette un’autonomia di 471 km ma secondo il ciclo di omologazione CLTC.

DONGFENG HUGE

Dongfeng Huge misura 4.720 mm lunghezza x 1.910 mm larghezza x 1.702 mm altezza, con un passo di 2.825 mm. Due le versioni: benzina e Full Hybrid. Huge ICE 320T/E2 è equipaggiata con un motore 4 cilindri turbo benzina di 1,5 litri a iniezione diretta con potenza di 145 kW/197 CV e una coppia massima di 305 Nm, associato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Huge HEV 500T/E2 è invece dotata di un sistema full hybrid che associa al motore termico turbo di 1,5 litri un propulsore elettrico HD 120, per una potenza complessiva di sistema di 180 kW/245 CV e una coppia massima di 540 Nm; anche in questo caso il cambio è automatico.

DONGFENG 007

Si tratta di una berlina elettrica che misura 4.880 mm di lunghezza, 1.915 mm di larghezza e 1.476 mm di altezza, con un passo di 2.915 mm. Due le versioni disponibili. La prima adotta un motore elettrico posteriore da 272 CV (200 kW) e 320 Nm e una batteria da 70,26 kWh per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. C’è poi la dual motor che offre una potenza combinata di 544 CV (400 kW) e una coppia di picco di 640 Nm, con una batteria da 70,26 kWh e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Questo modello sarà proposto pure in una variante range extender con un motore elettrico da 218 CV e un’unità benzina di 1,5 litri con funzione di generatore. 200 km in elettrico e 1.200 km complessivi grazie ad una batteria da poco più di 28 kWh.

DONGFENG SHINE GS

Dongfeng Shine è una berlina a 3 volumi offerta con una motorizzazione a benzina. Le sue misure sono 4.660 mm lunghezza x 1.812 mm larghezza x 1.490 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. Questo modello è proposto con un 4 cilindri di 1,5 litri da 91 kW (125 CV). Nel corso del 2026 arriverà la versione station wagon che si chiamerà Shine GS. Le specifiche tecniche del motore non cambieranno.