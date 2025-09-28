Cerca

Box, Mage e Huge: la gamma Dongfeng al Salone Auto Torino. Caratteristiche e prezzi

Per la casa automobilistica cinese, il mercato italiano è sempre più importante e al Salone Auto Torino ha portato i suoi principali modelli

Filippo Vendrame
Pubblicato il 28 set 2025

Dongfeng è presenta al Salone Auto Torino con i suoi marchi, dove ha svelato 3 modelli inediti per il mercato europeo: Vigo, Mage L7 e MHero 817. Per la casa automobilistica cinese, il mercato italiano è sempre più importante e l’appuntamento di Torino ha permesso di mostrare al pubblico anche i suoi principali modelli che possono già essere ordinati ed acquistati. La city car Dongfeng Box la conosciamo già e ne abbiamo parlato diverse volte. Nella sua gamma italiana, il marchio cinese propone anche i SUV Mage e Huge che i visitatori del Salone possono vedere da vicino.

DONGFENG MAGE

ingrandisci immagine

Il SUV misura 4.650 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza x 1.630 mm altezza, con un passo di 2.775 mm. Proposto con motorizzazioni benzina e Full Hybrid, si caratterizza per la presenza di una coda in stile fastback. Salendo a bordo, il rivestimento dei sedili ergonomici è realizzato con pelle nappa; il sedile del guidatore dispone di sei regolazioni elettriche e del riscaldamento, mentre sulla versione ibrida quello del passeggero è dotato di quattro regolazioni elettriche. Lo schermo della strumentazione misura 10,2 pollici, mentre quello centrale per il sistema infotainment, a sviluppo verticale, è da 13,2 pollici. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Mage è proposta con due tipologie di motori. Mage ICE E2 è equipaggiata con un motore 1.5 litri 4 cilindri turbo benzina a iniezione diretta con potenza di 150 kW/204 CV e coppia massima di 305 Nm, associato a un cambio automatico a doppia frizione con 7 marce. Mage HEV E3 è invece dotata di un sistema full hybrid che associa al motore termico di 1,5 litri turbo un propulsore elettrico, per una potenza complessiva di sistema di 215 kW/292 CV e coppia massima di 565 Nm; il cambio automatico è a quattro marce. Su entrambe le versioni le sospensioni anteriori sono di tipo McPherson e quelle posteriori multilink. La velocità massima della Mage ICE E2 è di 190 km/h, quella della Mage HEV E3 di 170 km/h. Il consumo nel ciclo combinato WLTP è rispettivamente di 7,2 e 5,7 litri per 100 km. I freni a disco anteriori sono ventilati; gli pneumatici sono delle misure 235/55 R18 per la versione con motore termico e 235/50 R19 per quella ibrida.
I prezzi per il mercato italiano?

  • Mage ICE E2 – prezzo di listino di 27.900 euro
  • Mage HEV E3 – prezzo di listino di 32.450 euro
  • Messa in strada 950 euro

DONGFENG HUGE

ingrandisci immagine

Dongfeng Huge misura 4.720 mm lunghezza x 1.910 mm larghezza x 1.702 mm altezza, con un passo di 2.825 mm. Il SUV dispone di cerchi in lega da 19 pollici ed è offerto con motorizzazioni benzina ed ibride. Entrando all’interno del SUV, la plancia integra senza soluzione di continuità lo schermo digitale da 7 pollici della strumentazione e quello da 12,3 pollici dell’infotainment, completo di Bluetooth e, a richiesta, delle funzioni Apple CarPlay e Android Auto. Troviamo porte USB anteriori e posteriori e non manca nemmeno un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Ad esaltare la sensazione di spazio a bordo ci pensa l’ampio tetto panoramico in vetro munito di tendina parasole. Il rivestimento dei sedili è realizzato con pelle nappa; la regolazione elettrica del sedile del guidatore (a sei vie) e di quello del passeggero anteriore (a quattro vie) e il riscaldamento e la ventilazione di entrambi i sedili sono di serie su tutte le versioni.

Huge ICE 320T/E2 è equipaggiata con un motore 4 cilindri turbo benzina di 1,5 litri a iniezione diretta con potenza di 145 kW/197 CV e una coppia massima di 305 Nm, associato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Huge HEV 500T/E2 è invece dotata di un sistema full hybrid che associa al motore termico turbo di 1,5 litri un propulsore elettrico HD 120, per una potenza complessiva di sistema di 180 kW/245 CV e una coppia massima di 540 Nm; anche in questo caso il cambio è automatico.
La velocità massima della Huge ICE 320T/E2 è di 194 km/h, quella della Huge HEV 500T/E2 di 170 km/h. Le sospensioni anteriori sono di tipo McPherson, mentre al retrotreno è adottato uno schema multilink. Quanto costano in Italia?

  • Huge ICE 320T/E2 – prezzo di listino di 31.900 euro
  • Huge HEV 500T/E2 – prezzo di listino di 34.450 euro
  • Messa in strada di 950 euro

DONGFENG BOX

ingrandisci immagine

Ricapitoliamo brevemente le caratteristiche di questo modello, molto interessante per il nostro mercato. Questa city car elettrica misura 4.020 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.663 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 326 litri che possono salire a 945 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il powertrain prevede un motore elettrico sincrono a magneti permanenti con potenza di 70 kW-95 CV e 160 Nm di coppia massima, che le consente di raggiungere una velocità massima di 140 km/h.

Box è proposta in due diversi allestimenti. La Style Edition adotta una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 32,56 kWh, in grado di assicurare un’autonomia di 230 km; la Premium Edition è invece equipaggiata con un accumulatore LFP da 43,89 kWh, per una percorrenza di 310 km. Quanto costa?

  • Box Style Edition – prezzo di listino di 21.500 euro
  • Box Premium Edition – prezzo di listino di 25.000 euro
  • Messa in strada 800 euro

