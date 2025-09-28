Incentivi auto 2025, le offerte Volkswagen per ID.3 e ID.4: doppio bonus

Tra poche settimane entreranno ufficialmente in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025. Se non ci saranno intoppi, a metà ottobre partirà il nuovo Ecobonus. I nuovi incentivi, come sappiamo bene, non saranno per tutti. I requisiti che si deve soddisfare sono diversi da quelli del passato e l’obbligo di residenza nelle aree urbane funzionali lascerà fuori quasi metà della popolazione italiana. Scelta che ha portato a non poche polemiche ma il Governo non ha cambiato idea. Con l’arrivo dell’Ecobonus le case automobilistiche si sono organizzate per proporre offerte dedicate per i loro veicoli elettrici. Tuttavia, proprio perché gli incentivi non saranno per tutti, c’è chi anche ha voluto predisporre comunque dei bonus per accontentare pure chi non potrà accedere alle agevolazioni statali. Questo è il caso, ad esempio, di Volkswagen che propone offerte su ID.3 e iD.4 con e senza Ecobonus.

INCENTIVI AUTO ELETTIRCHE 2025: REGOLE

Ricordiamo brevemente le regole dei nuovi incentivi. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non deve costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

VOLKSWAGEN ID.3 E ID.4, OFFERTE CON INCENTIVI

Partiamo dalla Volkswagen ID.3. Visto il limite di prezzo previsto dal regolamento dell’Ecobonus, non tutte le versioni sono compatibili. Questo è l’elenco fornito dalla casa automobilistica delle versioni incentivabili.

ID.3 Pure 52 kWh

ID.3 Pure Edition Plus 52 kWh

ID.3 Pro 59 kWh

ID.3 Pro Edition Plus 59 kWh

ID.3 Pro S 79 kWh

ID.3 Pro S Edition Plus 79 kWh

I prezzi di listino partono dai 36.490 euro della ID.3 Pure 52 kWh. Grazie al massimo Ecobonus di 11.000 euro e grazie al contributo delle concessionarie Volkswagen, la compatta elettrica si potrà acquistare a partire da 18.900 euro.

Passiamo alla Volkswagen ID.4. Anche in questo caso non tutte le varianti sono compatibili. L’elenco delle versioni incentivabili è il seguente.

ID.4 Pure 52 kWh

ID.4 Pure Edition Plus 52 kWh

Il prezzo di listino parte da 39.490 euro della ID.4 Pure 52 kWh. Grazie ai massimi incentivi e al contributo delle concessionarie, il SUV elettrico si potrà portare a casa a partire da 20.900 euro.

E SENZA GLI INCENTIVI?

Per chi non può usufruire dell’Ecobonus statale, Volkswagen offre i suoi incentivi. Per ID.3 il contributo può superare anche i 6.000 euro. Ci sono anche specifiche offerte con finanziamento. Ecco un esempio per il modello ID.3 Pure 52 kWh.

Prezzo di Listino 36.490 euro. Il prezzo in promozione di 29.900 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 6.590 euro – Anticipo 6.400 euro – Finanziamento di 23.860 euro in 35 rate da 299 euro. Interessi 3.022,93 euro – TAN 4,99% fisso – TAEG 6,11% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 16.417,93 euro, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km. Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 23.860 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 59,65 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 27.062,58 euro.

Passiamo alla ID.4. In questo caso il bonus Volkswagen valido per tutti può superare i 7.000 euro. Ecco un esempio con finanziamento per la ID.4 Pure 52 kWh.