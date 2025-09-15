Nuovi incentivi auto elettriche 2025, c'è la data: si parte dal 15 ottobre

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 partiranno dal 15 ottobre. Finalmente abbiamo una data in cui il nuovo Ecobonus entrerà ufficialmente in vigore. A partire quindi da mercoledì 15 ottobre sarà disponibile la piattaforma gestita da Sogei per l’accesso al nuovo bonus. Inizialmente si parlava del mese di settembre come periodo per l’avvio dei nuovi incentivi. Abbiamo poi scritto che ci sarebbe stato un ritardo e che verosimilmente il nuovo bonus sarebbe stato reso disponibile nel corso del mese di ottobre. Adesso sappiamo esattamente quando. Tra un mese i nuovi incentivi per l’acquisto delle auto elettriche saranno dunque ufficialmente disponibili. Inoltre, tra giovedì prossimo e fino al 22 settembre le concessionarie potranno iniziare ad accreditarsi per gestire il nuovo bonus. I venditori, dovranno quindi inserire all’interno della piattaforma i punti vendita e i veicoli incentivabili sulla base di un elenco che, prima del 18 settembre, sarà pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

I NUOVI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Tra un mese si parte. Come sappiamo, il Governo ha messo sul piatto 597 milioni di euro che dovrebbero permettere di arrivare ad incentivare almeno 39.000 veicoli ad emissioni zero. Rispetto ai precedenti Ecobonus ci sono però delle novità (qui la nostra guida). Infatti, sono previsti specifici requisiti da soddisfare. Non sono mancate polemiche al riguardo dato che circa metà cittadini non avranno la possibilità di accedere al nuovo ecobonus. Il requisito che ha fatto molto discutere è l’obbligo di residenza nelle aree urbane funzionali o FUA (Functional Urban Area). Servirà poi disporre di un’auto fino ad Euro 5 da rottamare. Infine, l’importo del bonus erogato dipenderà dall’ISEE. Questo è lo schema:

11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro

9.000 euro per chi ha un ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro

Con un’ISEE sopra ai 40.000 euro, niente incentivi. Ricordiamo che con l’Ecobonus non si possono acquistare tutte le auto elettriche ma solo quelle che non costano più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Gli incentivi auto elettriche 2025 valgono anche per le microimprese che potranno usarlo per comprare veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2) fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo d’acquisto.