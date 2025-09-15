Dacia Sandero, continua il successo in Italia: regina del segmento B

Dacia Sandero piace e continua ad essere una vera best seller in tutta Europa. Presto poi arriverà anche un restyling che permetterà di rendere questo modello ancora più appetibile grazie ad una serie di affinamenti. Aggiornamento che quindi dovrebbe permettere di spingere ulteriormente sulle vendite. Intanto, in Italia la Dacia Sandero continua ad essere la regina del segmento B con 34.506 immatricolazioni nei primi 8 mesi del 2025. Grazie a questi numeri è pure l’auto straniera più venduta del mercato. A permettere questo risultato il posizionamento che la casa automobilistica definisce “Value for Money". In pratica, si punta tutto sul rapporto contenuti / prezzo. Sandero è proposta nelle versioni Streetway con un look da auto da città e Stepway con un design che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Proprio questa seconda versione è molto apprezzata grazie alla sua flessibilità d’uso. Pensata per la mobilità quotidiana, grazie ad un telaio rialzato (174 mm l’altezza dal suolo) e a dettagli da crossover può affrontare anche scenari ben più complessi.

SANDERO STEPWAY: LOOK DA CROSSOVER



Sandero Stepway è immediatamente riconoscibile: cofano nervato e bombato, logo Stepway in bianco sotto la calandra, alette sopra i fendinebbia e soprattutto paraurti anteriori e posteriori con elementi di protezione color grigio, resistenti ai graffi e pensati per durare nel tempo. Non mancano nemmeno le barre da tetto che offrono una capacità di carico fino a 80 kg. Di base troviamo cerchi Flexwheel da 16 pollici ma sulla versione Stepway Extreme sono disponibili specifici cerchi in lega. All’interno, troviamo una selleria dedicata con logo Stepway, inserti tessili specifici su cruscotto e pannello porta, oltre alle bocchette di ventilazione con dettagli in color rame nell’allestimento Extreme.

MOTORI

Le motorizzazioni disponibili rispettano la normativa Euro 6D-Full. Questa è l’offerta:

TCe 90 : motore 3 cilindri 1.0 turbo, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico CVT.

: motore 3 cilindri 1.0 turbo, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico CVT. TCe 110 : motore 3 cilindri 1.0 turbo con cambio manuale a 6 rapporti

: motore 3 cilindri 1.0 turbo con cambio manuale a 6 rapporti ECO-G 100: motore 3 cilindri 1.0 turbo con doppia alimentazione benzina-GPL, abbinato a cambio manuale a 6 rapporti.

La versione Extreme, con Extended Grip di serie, rende accessibili anche i percorsi fuori città, grazie ad una tecnologia che conferisce maggiore aderenza anche ai fondi più difficili.

PREZZI

Dacia Sandero Stepway parte da 16.250 euro. La gamma Streetway, invece, parte da 13.950 euro.

