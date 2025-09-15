Tesla Cybertruck, addio alla versione base: nessuno la voleva

Il Cybertruck non ha esattamente avuto il successo che Tesla si aspettava. Anzi, c’è chi è molto più critico, arrivando a parlare addirittura di flop viste le prospettive inziali quando si parlava di un numero di preordini talmente elevato che la casa automobilistica avrebbe impiegato anni a soddisfarli tutti. Tra i motivi che probabilmente hanno portato il Cybertruck a non vendere molto c’è il prezzo molto alto, ben differente rispetto a quello promesso originariamente. In ogni caso, per tentare di rilanciare le vendite, alcuni mesi fa Tesla aveva deciso di proporre sul mercato una nuova versione entry level del pickup elettrico con la sola trazione posteriore ed una dotazione di serie inferiore. Questo succedeva ad aprile. Siamo a metà settembre e la casa automobilistica ha deciso di eleminare la variante “più economica” del Cybertruck.

SCARSO APPEAL

Probabilmente Tesla si è accorta che pochi volevano la versione base del suo pickup elettrico. Niente trazione integrale, prestazioni inferiori e una dotazione di serie non all’altezza di un prezzo comunque importante dato che il listino partiva da oltre 69.000 dollari. Per quanto costasse circa 10 mila dollari in meno della variante All-Wheel Drive, le rinunce tecniche, a partire dall’assenza delle sospensioni pneumatiche, sono state giudicate probabilmente eccessive da parte dei clienti. Alla fine, quindi, Tesla ha deciso di eliminare la versione base del Cybertruck. Adesso, il pickup elettrico parte da 79.900 dollari.

Tecnicamente la versione All-Wheel Drive è ancora compatibile con il credito d’imposta di 7.500 dollari ma sappiamo che tra poche settimane questa agevolazione sulle auto elettriche non ci sarà più per volontà dell’Amministrazione Trump. Insomma, per 10.000 dollari in meno ma con troppe rinunce tecniche e di dotazioni, la versione base del Cybertruk non è piaciuta e quindi è stata eliminata. Per spingere sulle vendite del suo pickup elettrico, Tesla dovrà trovare un’altra strada. Quale sarà il futuro del Cybertruck? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.