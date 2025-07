Dacia Sandero restyling, eccola: prima foto senza veli

Dacia Sandero è una vera best seller del mercato europeo. Lo scorso anno è riuscita a battere addirittura tutti e anche nel 2025 è sempre nelle primissime posizioni nella classifica delle auto più vendute nel Vecchio Continente. Presto arriverà un restyling che permetterà di dare una rinfrescata al look della vettura. Anzi, sarebbe più corretto parlare al plurale dato che la Sandero è proposta in due versioni di carrozzeria, Streetway con un look più da auto cittadina e Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Nel corso delle ultime settimane abbiamo visto foto spia e render. Adesso c’è una novità perché dalla rete è emersa la prima foto della Dacia Sandero restyling senza alcun camuffamento.

NUOVO FRONTALE

Lo scatto arriva dal profilo Facebook di Corinne Lefevre. A quanto pare, il nuovo modello è stato intercettato durante un, probabilmente in vista del lancio ufficiale che a questo punto sembra molto vicino.

L’immagine permette di vedere molto bene il nuovo frontale della Dacia Sandero che appare ridisegnato e molto simile a quello dei più recenti render dedicati a questo modello. L’anteriore presenta quindi un design chi richiama quello degli ultimi modelli della casa automobilistica. Le forme dei fari sono le stesse ma troviamo una nuova firma luminosa. Nuova è invece la mascherina che presenta una nuova trama mantenendo, comunque, sempre al centro il logo della casa automobilistica. Piccoli ritocchi si notano anche al livello del paraurti. Il resto delle novità lo scopriremo al momento della presentazione ma ci possiamo attendere al posteriore leggeri ritocchi. Sarà interessante capire se Dacia ha introdotto novità anche per l’abitacolo per renderlo più moderno.

ARRIVA IL FULL HYBRID

Se le novità estetiche non saranno comunque molte, il restyling sarà l’occasione per Dacia per introdurre un’importante novità di motori. Infatti, è in arrivo il Full Hybrid, lo stesso che troviamo sulla Jogger. Parliamo quindi di un powertrain del Gruppo Renault caratterizzato dalla presenza di un motore benzina aspirato di 1,6 litri (90 CV) abbinato a due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione). Il powertrain è alimentato da una batteria da 1,2 kWh ed è abbinato al particolare cambio Multimode che il marchio francese ha sviluppato per i suoi modelli ibridi. Complessivamente, a disposizione ci sono 140 CV. In gamma rimarrà ovviamente ancora il GPL che tanto piace soprattutto in Italia.



[Fonte]