Dacia Evader, prime immagini della futura elettrica low cost

Le prime foto spia della nuova Dacia Evader confermano l’utilizzo della piattaforma AmpR Small, la stessa della nuova Renault Twingo elettrica. Oltre alla parentela con la citycar della Losanga, le immagini mostrano diverse novità che differenziano la prossima citycar elettrica a marchio Dacia. Differenze che sembrano tali da suggerire che la Evader non sarà semplicemente una versione ribattezzata del modello francese.

Le caratteristiche della nuova Dacia

Guardandola di profilo la somiglianza con la Twingo è evidente. La linea del tetto, le superfici vetrate e le proporzioni sono molto simili. Il frontale è invece chiaramente diverso. Qui non ci sono i gruppi ottici arrotondati della Twingo, ma fari rettangolari collegati da un sottile pannello nero lucido. Una soluzione più vicina all’estetica della Spring. Anche al posteriore i gruppi ottici sono posizionati molto più in alto rispetto alla Twingo. Il montante C risulta ridisegnato, con un carattere più robusto in linea con lo stile tipico di Dacia.

Da queste prime immagini non è possibile trarre conclusioni sulle specifiche tecniche, ma la condivisione della piattaforma con la Twingo rende plausibile pensare a specifiche simili. Il motore, quindi, potrebbe essere da circa 60 kW con una batteria da 27,5 kWh e un’autonomia di poco superiore ai 260 km secondo il ciclo WLTP. A differenza della Spring (prodotta in Cina e quindi soggetta ai dazi europei sui veicoli elettrici importati) la Evader sarà prodotta in Slovenia nello stabilimento di Novo Mesto, evitando il problema tariffario che ha pesato sulle vendite della Spring nel 2024.

Ipotesi prezzo

Questo permetterà a Dacia, come già confermato, di proporre un prezzo inferiore ai 18.000 euro, circa 2.000 euro in meno rispetto alla Twingo. Il debutto ufficiale è atteso entro fine 2026, con il Salone di Parigi di ottobre come probabile vetrina. L’arrivo dell’Evader porterà, come già anticipato, all’uscita di scena della Spring, anche se per un periodo i due modelli saranno entrambi disponibili.