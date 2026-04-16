Peugeot 208 GTi: l'abbiamo vista dal vivo all'Autodromo di Imola

Con la fantastica cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Peugeot ha svelato la sua nuova 208 GTi. Il marchio GTi fa infatti il suo ritorno con una delle vetture più di successo nel segmento B, portando contenuti tecnici e prestazioni di livello nel mercato delle hot hatch elettriche.

Nel 1984, il brand francese ha posto le basi per un nuovo concetto di piccola berlina sportiva con l’approdo della 205 GTi e, nel corso di quattro decenni, il marchio ha proposto diverse vetture con l’obiettivo di farsi conoscere nel mondo delle prestazioni.

Oggi, torna il concetto di sportività nella gamma Peugeot ma reinterpretato in chiave divertente, moderna e decisa.

DESIGN ESTERNO

Rispetto alle altre versioni in gamma, la Peugeot 208 GTi si distingue per una presenza su strada rivista con un telaio ribassato di 30 mm e carreggiate allargate di 56 mm all’anteriore e di 27 mm al posteriore.

Esteticamente la vettura rimane familiare e propone gli stilemi che hanno reso celebre la piccola francese. In questo caso però vengono enfatizzati i contrasti, è stato aggiunto uno spoiler nella parte inferiore del paraurti e l’aria al frontale è più sportiva.

Lateralmente spiccano i cerchi da 18 pollici con design dedicato “Peugeot GTi” che contribuiscono alla personalità della vettura, la scritta “208” a contrasto e, nella sezione posteriore, è stato aggiunto uno specifico diffusore aerodinamico sotto il paraurti, che integra un piccolo fendinebbia a LED.

Impossibile poi non porre attenzione alla colorazione che dona grinta e carattere alla vettura: un rosso brillante che omaggia la vernice rossa resa popolare sulla prima 205 GTi.

INTERNI

Anche in abitacolo l’impostazione generale della vettura rimane la medesima che ci siamo abituati a conoscere con il noto i-Cockpit.

La colorazione rossa vista esternamente prosegue in abitacolo e va a dare un tono ai dettagli degli interni, ai tappetini e alle cinture di sicurezza che omaggiano quelle dell’iconica 205 GTi.

Molto belli, anche al tatto, i sedili dal design sportivo che integrano i poggiatesta e, anche qui, viene seguito il filo logico della 205 GTi con l’integrazione della linea centrale rossa che prosegue su seduta e schienale.

Il volante rimane compatto ed ergonomico e continua a svolgere un ruolo centrale nell’esperienza di guida ma, anche qui, porta la sua qualità ad un livello superiore aggiungendo dettagli in pelle rossa traforata e Alcantara.

MOTORE, BATTERIA E TECNICA

Sotto il cofano non ci sono particolari sorprese e la vettura viene equipaggiata con il motore elettrico M4+ in grado di sviluppare 280 CV e 345 Nm di coppia massima. Questi numeri si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità di punta di 180 km/h.

Ad alimentare il powertrain elettrico si trova una batteria fornita da CATL con una capacità lorda di 54 kWh. Questo accumulatore beneficia di una gestione ottimizzata che assicura una “protezione” nell’utilizzo sportivo e un sistema di raffreddamento adatto alle prestazioni. La ricarica può essere fatta in corrente alternata a 7,4 kW oppure in corrente continua fino a 100 kW per passare dal 20% all’80% in meno di 30 minuti e percorrere 350 km secondo il ciclo WLTP.

Anche la GTi viene equipaggiata con il Trip Planner associato al sistema di navigazione che permette un’ottimizzazione dei viaggi al fine di massimizzare l’autonomia. Viene inoltre offerta su questo modello la funzione V2L, che permette di ricaricare un dispositivo elettrico tramite la batteria della vettura.