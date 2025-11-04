Peugeot Polygon, prima immagine del concept che anticipa la nuova 208

La presentazione ufficiale si terrà il 12 novembre. Intanto, Peugeot ha condiviso la prima immagine del nuovo concept Polygon. Non sono stati aggiunti particolari dettagli tranne che offrirà un abitacolo innovativo e il controllo dello sterzo Hypersquare completo di tecnologia Steer-by-Wire. Sebbene questo concept possa presentare un look futuristico è molto importante perché anticipa i contenuti che troveremo sulla nuova generazione della Peugeot 208.

VERSO LA NUOVA GENERAZIONE DELLA PEUGEOT 208

Le forme del concept forniscono quindi alcuni indizi di come sarà la nuova 208. Una maggiore attenzione all’aerodinamica e nuovi gruppi ottici anteriori divisi in 3 segmenti sono tutti elementi che probabilmente troveremo nel nuovo modello della casa automobilistica francese. Inoltre, il concept Polygon mostrerà anche il futuro degli interni delle vetture di Casa Peugeot, anticipando la nuova generazione dell’i-Cockpit. La presenza del sistema steer-by-wire fa capire che questa soluzione tecnica sarà utilizzata sui nuovi modelli Peugeot, almeno nelle versioni più ricche. In effetti, passate indiscrezioni parlavano che addirittura la nuova 208 avrebbe utilizzato questa tecnologia, ma solo negli allestimenti top di gamma.

Insomma, pare evidente che Peugeot intende introdurre tante novità che riguardano design e tecnologia. Buona parte di loro le troveremo già all’interno della nuova generazione della 208. Un modello che poi porterà al debutto anche la nuova piattaforma STLA Small che successivamente sarà utilizzata da altre “piccole” di casa Stellantis. Sebbene si tratti di una piattaforma multienergia, si dice che la nuova 208 sarà proposta con powertrain solamente elettrici.

Ci sarà modo di saperne di più visto che il debutto sarebbe atteso per il prossimo anno. Intanto, il 12 novembre farà il suo debutto ufficiale il concept Peugeot Polygon. A quel punto, avremo già una prima indicazione su quello che arriverà in futuro.