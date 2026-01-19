Offerta Peugeot 208 a benzina, con finanziamento rate da 88 euro: cosa c'è da sapere

Peugeot 208 è un modello di grande successo. Per tutto il mese di gennaio 2026, la casa automobilistica francese propone la 208 in promozione con un’offerta, però, sulle vetture in pronta consegna. Si chiama “Peugeot Formula 8” e punta su di un finanziamento con rate molto contenute. Infatti, sarà possibile mettere nel garage di casa la Peugeot 208 a partire da 88 euro al mese.

PEUGEOT 208

Questo modello non ha bisogno di grandi presentazioni. In ogni caso, misura 4.116 mm lunghezza x 1.768 mm larghezza x 1.451 mm altezza, con un passo di 2.591 mm. La Peugeot 208 protagonista dell’offerta è nella versione a benzina senza elettrificazione, dotata cioè del motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Motore abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. L’allestimento è quello base, Style. Il prezzo? 22.700 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO E RATE

Come accennato all’inizio, la promozione è valida solo per le auto in pronta consegna. Si tratta di una scelta che sempre di più troviamo sulle offerte, un modo per la casa automobilistica di smaltire gli stock. Sulle pronta consegna i clienti hanno maggiori certezze sui tempi di consegna. Tuttavia, di contro, hanno minori possibilità di personalizzazione. Tornando all’offerta, Peugeot propone la 208 ad un prezzo di 17.700 euro e grazie ad un anticipo di 4.123 euro, si potrà portare a casa con rate da 88 euro.

Prezzo : 22.700 euro

: 22.700 euro Prezzo Promo : 17.700 euro

: 17.700 euro 35 rate da 88 euro

da 88 euro TAN (fisso) 0,8%, TAEG 3,06%.

0,8%, 3,06%. Anticipo : 4.123 euro

: 4.123 euro Rata Finale : 11.599 euro

: 11.599 euro Valida fino al 31 Gennaio 2026

Per vetture in pronta consegna

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. L’offerta è valida solo per la clientela privata e solo per contratti stipulati fino al 31 Gennaio 2026.