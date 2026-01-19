Sembra una Porsche Taycan: ecco la nuova SAIC Z7 che sta facendo molto discutere

Che alcuni modelli cinesi possano prendere ispirazione da quelli europei non è una novità. Pensiamo alla Xiaomi SU7 che quando fu presentata, se ne parlò molto anche per via di un design ispirato alla Porsche Taycan. Sembra che la sportiva elettrica tedesca possa aver ispirato anche un ulteriore modello. Parliamo della nuova Z7 sviluppata da HIMA (Harmony Intelligence Mobility Alliance), frutto della collaborazione tra Huawei ad altri merchi cinesi come SAIC che la commercializzerà. Modello che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del primo trimestre 2026. Per il momento sono stati condivisi alcuni teaser che permettono di intravedere la sportiva da cui si nota chiaramente che presenza diversi richiami alla Porsche Taycan.

UNA SPORTIVA ACCESSIBILE PER I GIOVANI

Come la sportiva tedesca, anche la nuova Z7 presenta una linea slanciata ed elegante, con maniglie delle portiere a filo della carrozzeria. Molti elementi richiamano il modello tedesco tra cui le forme dei fari e la linea del posteriore. Il frontale è chiuso vista l’assenza di un motore endotermico e si caratterizza per il logo SAIC illuminato in alto. In basso, è visibile una presa d’aria che suggerisce la probabile inclusione di un sistema di griglia attiva per ottimizzare l’aerodinamica e il raffreddamento. Su tetto vediamo anche la presenza di un sensore LiDAR che servirà per le funzionalità di assistenza alla guida di cui disporrà.

Sui dettagli della motorizzazioni ancora non sappiamo nulla di preciso. In ogni caso, la Saic Z7 si rivolge principalmente a un pubblico più giovane e proprio per questo secondo la stampa cinese andrà a posizionarsi in una fascia di prezzo di circa 200.000 yuan che al cambio sono circa 24.700 euro. Di sicuro, comunque, Z7 sarà quasi certamente molto più economica della Porsche Taycan. Di questo curioso modello ne sapremo di più nel corso delle prossime settimana man mano che si avvicinerà il momento del suo debutto.

ANCHE IN VERSIONE SHOOTING BRAKE?

Pare che la nuova Z7 potrebbe non essere offerta solamente con forme da coupé. Infatti, in Cina si sono visti dei muletti con una carrozzeria in stile shooting brake. Inutile dire che da subito c’è chi ha iniziato a fare parallelismi con la Taycan Sport Turismo. La linea del tetto e le proporzioni posteriori sembrano infatti molto simili a quelle del modello tedesco. Sarà molto interessante scoprire i dettagli tecnici per capire se, aspetto a parte, anche le prestazioni saranno da vera sportiva.