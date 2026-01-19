Cerca

Prenditi cura degli interni della tua auto con questi due prodotti a prezzo scontato

Non servono grandi investimenti per mantenere sedili e cruscotto in buone condizioni.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 19 gen 2026

Anche l’auto più nuova, dopo qualche tempo, inizia a perdere quel profumo caratteristico. L’uso quotidiano, gli agenti atmosferici e l’inevitabile passare del tempo, finiscono per rovinare tanto le tappezzerie dei sedili quanto le plastiche dell’abitacolo. Un fastidio che non deve diventare un sacrificio inevitabile. Non se si utilizzano i prodotti adeguati. Due prodotti specifici a questo scopo, come il trattamento 3 in 1 Ma-Fra e il pulitore per tessuti BassMotor, consentono di agire in modo mirato su cruscotti, guarnizioni, sedili e tappetini, sfruttando formulazioni adatte ai materiali dell’abitacolo.

Cosa sapere prima dell’uso

Il primo intervento riguarda la cura delle superfici in plastica, come il cruscotto, le modanature interne o le guarnizioni delle portiere. Con lo spray Ma-Fra è possibile eseguire un trattamento specifico che agisce in tre fasi. Innanzitutto pulisce lo sporco accumulato per poi ravvivare il colore originale dei materiali e creare una pellicola protettiva che rallenta l’ingiallimento da raggi UV e l’accumulo della polvere.

Ma-Fra Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge Parti Interne dell'Auto, Ideale per Cruscotti e Guarnizioni, Crea Barriera Anti Raggi UV, Rallenta Formazione di Polvere, Formato 500ml

Ma-Fra Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge Parti Interne dell’Auto, Ideale per Cruscotti e Guarnizioni, Crea Barriera Anti Raggi UV, Rallenta Formazione di Polvere, Formato 500ml

9,5828,60€-67%
Vedi l’offerta

Questo effetto è ottenuto grazie a una formula che unisce detergenti, cera d’api e polimeri antistatici. L’applicazione è molto semplice perché basta spruzzare il prodotto da circa venti centimetri di distanza e distribuire il liquido con un panno in microfibra e attendere la completa asciugatura

Il secondo intervento è dedicato ai sedili in tessuto e ai tappetini. Parliamo di tutti quei rivestimenti che sono quotidianamente soggetti a macchie e cattivi odori. In questo caso la pulizia avviene attraverso una combinazione di detergente schiumogeno e una spazzola per sfregare delicatamente la zona interessata.

BassMotor Pulitore per Tessuti per Sedili e Tappetini Auto, Pulitore Interno per Tessuti Auto con Spazzola Inclusa Facile da Usare Profumo Fresco - Ultimate Interior 500ml + Spazzola

BassMotor Pulitore per Tessuti per Sedili e Tappetini Auto, Pulitore Interno per Tessuti Auto con Spazzola Inclusa Facile da Usare Profumo Fresco – Ultimate Interior 500ml + Spazzola

14,99
Vedi l’offerta

Dopo aver applicato il prodotto e strofinato, è sufficiente passare un panno umido per rimuovere i residui. Il composto agisce sia sulla parte visibile sia in profondità, aiutando anche a, sfruttando una leggera fragranza, a neutralizzare gli odori.

Con questi due prodotti, disponibili a prezzi molto bassi, si può ripristinare e mantenere la qualità dell’abitacolo della propria auto. Un modo utile sia per migliorare la qualità del tempo trascorso a bordo dell’auto, che per aumentarne il valore in caso di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
