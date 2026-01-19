Skoda Peaq prende forma: un render si immagina così il nuovo SUV elettrico

Skoda Peaq è un nuovo SUV elettrico a 7 posti che farà il suo debutto ufficiale la prossima estate. La casa automobilistica ha ufficializzato nome e data di presentazione da pochi giorni ma, in realtà, di questo nuovo modello sapevamo già alcune cose dato che era stato protagonista di diverse foto spia nel corso degli ultimi mesi. Proprio partendo da questi scatti, c’è chi ha provato ad immaginarsi le forme del nuovo SUV, come nel render che vi proponiamo.

MAXI SUV ELETTRICO: ECCO COME POTREBBE ESSERE

Nuova Skoda Peaq può essere vista come la controparte elettrica della Kodiaq, un modello che sostanzialmente è la versione di produzione del concept Vision 7S. Il nuovo modello poggerà sulla piattaforma MEB o forse addirittura sulla MEB+ e adotterà il nuovo linguaggio di design Modern Solid. Le forme saranno massicce e il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di fari a forma di T, probabilmente uniti tra loro da una striscia luminosa. La stessa firma luminosa dovrebbe essere ripresa pure al posteriore. Ovviamente, mascherina chiusa vista l’assenza del motore endotermico. Al posto del logo, sul cofano troveremo il lettering “SKODA". Per migliorare l’aerodinamica e quindi l’efficienza, probabilmente ci saranno anche maniglie a filo della carrozzeria e cerchi in lega con un design ottimizzato.

Dell’abitacolo non sappiamo ancora nulla di preciso ma dovremo trovare l’impostazione presente negli ultimi modelli della casa automobilistica. Ovviamente non mancherà la tecnologia con la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per l’infotainment. Come accennato all’inizio, ci sarà molto spazio all’interno dell’abitacolo e il SUV elettrico Peaq si potrà avere anche in configurazione con 3 file dei sedili e 7 posti.

Presto per parlare delle motorizzazioni. Il concept Skoda Vision 7S disponeva di una batteria da 89 kWh per un’autonomia di 600 km. Questo, però, nel 2022. Verosimilmente, avremo più versioni con uno o due motori elettrici. Possibile che quindi ci siano anche varianti con la trazione integrale. Man mano che si avvicinerà il momento del debutto, è probabile che ne sapremo molto di più.