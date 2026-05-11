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Skoda Epiq: un nuovo teaser prima del debutto

Il nuovo modello elettrico sarà caratterizzato da un design minimalista, un’autonomia fino a 430 km e un prezzo base di 25.000 euro.

Skoda Epiq: un nuovo teaser prima del debutto
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 11 mag 2026
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Manca ormai davvero poco alla presentazione ufficiale della nuova Skoda Epiq, l’inedito modello elettrico di segmento B della Casa boema. Il prossimo martedì 19 maggio, infatti, Skoda toglierà ufficialmente i veli alla vettura che ricoprirà un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del marchio.

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La nuova Epiq è basata sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, condivisa con la Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval, entrambe già presentate nelle scorse settimane. La declinazione di Skoda avrà quindi una lunghezza simile (intorno ai 4,2 metri) e delle proporzioni identiche: a cambiare rispetto alle “cugine” sarà la caratterizzazione estetica e il posizionamento, orientato maggiormente all’accessibilità e alla praticità.

 

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Dal punto di vista del design, l’ultimo teaser svela la firma luminosa del nuovo modello, che sarà a forma di “T" evolvendo così il linguaggio stilistico della Casa. Dal breve video pubblicato si intravedono anche i mancorrenti sul tetto, che non sono presenti su ID. Polo e Raval. L’abitacolo abbraccia uno stile minimalista: la plancia ospiterà un ampio display touch per l’infotainment e un quadro strumenti digitale più piccolo, mantenendo i pulsanti fisici per una maggiore facilità d’utilizzo nella guida quotidiana.

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La Skoda Epiq sarà offerta con due tagli di batteria, da 37 e 52 kWh, con quest’ultima in grado di assicurare un’autonomia massima nel ciclo WLTP di circa 430 km. Il listino partirà da circa 25.000 euro, un prezzo con il quale Skoda punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile.

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