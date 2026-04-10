Skoda DuoBell, il campanello ascoltabile anche con le cuffie con cancellazione del rumore

Le città sono sempre più inquinate, anche dal punto di vista acustico. Anche per questo sempre più spesso gli utenti della strada come pedoni e ciclisti indossano cuffie che li isolano dall’ambiente che li circonda. È un passo in avanti in termini di ascolto, ma indietro in termini di sicurezza. Anche perché le stesse auto sono sempre più silenziose. Un problema reale che ha conseguenze concrete. A Londra, dove si stima che il 54% dei modelli di cuffia in commercio integri oggi la tecnologia ANC (quella con la cancellazione del rumore), gli incidenti tra pedoni e ciclisti sono aumentati del 24% nel 2024.

Ed è proprio da Londra che arriva la risposta di Skoda. Si chiama DuoBell, ed è un campanello da bicicletta completamente meccanico, senza nessun componente elettronico, progettato appositamente per farsi sentire anche attraverso le cuffie più sofisticate. È un prodotto che il responsabile del design Oliver Stefani ha definito “Simply Clever”, una soluzione analogica a un problema digitale.

Come funziona

La cancellazione attiva del rumore non è ugualmente efficace su tutte le frequenze. Eccelle con i suoni gravi e costanti (il rumore di un motore o quello di un treno) ma fatica con i suoni rapidi, irregolari e collocati in una fascia media. Skoda (che ha una lunga tradizione anche nel mondo delle biciclette), in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Salford nel Regno Unito, ha identificato una finestra specifica tra 750 e 780 Hz in cui gli algoritmi ANC delle cuffie più diffuse (inclusi modelli Bose, Sony e Apple testati in laboratorio) non riescono a generare l’onda sonora necessaria per sopprimere il suono. Quella fascia è il cosiddetto “safety gap”, e il DuoBell è stato costruito per suonarci dentro.

La struttura è interamente meccanica e comprende due risonatori, uno tarato sulla frequenza del safety gap, l’altro su una frequenza più alta per mantenere il suono familiare di un normale campanello. A completare il tutto un meccanismo a martello che genera colpi rapidi e irregolari, abbastanza veloci e imprevedibili da non consentire agli algoritmi ANC di processarli in tempo.

Come sono andati i test

I test condotti in realtà virtuale (con i partecipanti che indossavano cuffie ANC in simulazioni di strade trafficate e all’interno di parchi) hanno mostrato che il DuoBell viene percepito con 5 secondi di anticipo e da 22 metri di distanza in più rispetto a un campanello tradizionale. I test reali sono stati condotti sulle strade di Londra insieme ai rider di Deliveroo, con riscontri positivi al punto che i corrieri hanno chiesto di tenere i prototipi.

Al momento il DuoBell non è in vendita. Skoda ha però scelto di pubblicare la ricerca con l’obiettivo di incoraggiare altri produttori di campanelli ad adottare lo stesso approccio. Una soluzione pensata per migliorare la sicurezza tra gli utenti della strada.