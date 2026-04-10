ID. Aura T6, il nuovo SUV Volkswagen ha un "cuore" tutto cinese

Il mercato elettrico cinese non smette di correre. E l’ultima mossa di Volkswagen ne è la prova tangibile. La Casa di Wolfsburg ha appena sollevato infatti il velo sulla nuova ID. Aura T6. Parliamo di un progetto che segna un punto di svolta non solo per il design, ma soprattutto per la strategia tecnologica del marchio in Oriente. E se inizialmente il nome “Aura” sembrava destinato a una berlina, le immagini ufficiali hanno confermato il cambio di rotta. Perché la nuova creatura della joint venture FAW-Volkswagen è un crossover solido, pensato per le famiglie e con una forte identità urbana.

Un ponte tra ingegneria tedesca e software cinese

E qui arriva il fattore chiave da sottolineare. Il cuore pulsante non è esclusivamente europeo. Per la prima volta c’è l’integrazione profonda dell’architettura elettronica CEA, nata dal matrimonio tecnico con Xpeng. È una scelta pragmatica che punta a risolvere uno dei punti deboli storici dei produttori tradizionali in Cina. Ovvero la velocità del software.

Grazie a questa collaborazione, la ID. Aura T6 riesce a ridurre del 30% le centraline di controllo, lasciando spazio a un sistema di bordo gestito dall’intelligenza artificiale e capace di aggiornarsi costantemente via cloud.

Esteticamente invece il veicolo sfida i segmenti tradizionali, posizionandosi a metà strada tra un SUV classico e una monovolume. E con una lunghezza che sfiora i cinque metri oltre una configurazione interna a sei posti pronta a sfidare i competitor locali.

I dettagli che parlano il linguaggio del mercato locale

Osservando i dettagli tecnici, si nota come Volkswagen abbia voluto parlare direttamente all’utente cinese. Il nome stesso, Aura (Advanced, User-centric, Reliable e All-access), è un acronimo che promette affidabilità e accessibilità, mentre la scelta di installare un sensore LiDAR sul tetto (una prima assoluta per un crossover elettrico del brand) chiarisce l’intenzione di non restare indietro sul fronte della guida autonoma.

Il design esterno segue questa filosofia di “innovazione locale". Quindi le maniglie delle portiere sono semi-nascoste per ottimizzare l’aerodinamica, rispettando i nuovi standard di sicurezza cinesi. Mentre i loghi illuminati e le linee fluide dei montanti anteriori conferiscono all’auto un aspetto futuristico ma concreto.

Appuntamento a Pechino per il verdetto finale

Nonostante le grafiche sulla carrozzeria celebrino con orgoglio il mix tra “German Engineering" e innovazione asiatica, il vero test per la ID. Aura T6 sarà il feedback del pubblico. La vettura è stata avvistata più volte durante i collaudi stradali, mostrando gruppi ottici sdoppiati che promettono una firma luminosa inedita.

La curiosità è ora tutta rivolta al Salone dell’Auto di Pechino. Là dove il 24 aprile verranno finalmente aperti gli sportelli per svelare gli interni e, con ogni probabilità, i dati sulle prestazioni e sull’autonomia.