Nuova Opel Manta: il ritorno è confermato, ma servirà pazienza. Debutto rimandato al 2030

Opel Manta, si, la sportiva tornerà in futuro anche se in vesta 100% elettrica. Di questo progetto se ne iniziò a parlare diversi anni fa anche se negli ultimi tempi non erano arrivate più notizie, tanto che qualcuno temeva che fosse stato cancellato. Il CEO di Opel, Florian Huettl, pur confermando il futuro arrivo di questo modello, ha messo ben in chiaro che bisognerà pazientare e non poco visto che si parla del 2030 e non prima. La dichiarazione del numero uno della casa automobilistica arriva all’interno di un’intervista con Der Spiegel.

NON È UNA PRIORITÀ

Della nuova Manta abbiamo visto anche alcuni concept che dovevano anticipare i contenuti di questa sportiva. L’obiettivo iniziale era di lanciarla sul mercato nel 2025 ma poi tutto è sembrato fermarsi. Nonostante l’interesse e l’opportunità di riportare in vita un nome che è stato molto importante per la storia del marchio tedesco, Opel ha deciso che la nuova Manta non è priorità. Il mercato è molto cambiato negli ultimi anni e quindi Opel sta dando la priorità ad altri progetti molto più importanti. Quali? Innanzitutto la nuova Opel Corsa. Inoltre, la casa automobilistica sta lavorando al rinnovamento della sua gamma SUV.

Florian Huettl conferma che sulla nuova Manta ci stanno lavorando e che internamente ci sono già diversi modelli di design ma che si tratta di un progetto a lungo termine e quindi bisognerà attendere il 2030 per vederla. Ovviamente, sempre che da qui ai prossimi anni non arrivino ulteriori cambiamenti.

COME SARÀ?

Sebbene l’attesa sarà lunga, la buona notizia è che il progetto non è stato cancellato, come invece qualcuno temeva. Come potrebbe essere? La nuova Manta elettrica potrebbe riprendere le linee della Manta GSe ElektroMOD, un concept che riproponeva le linee della Manta del passato. Tra qualche anno capiremo se Opel ha deciso di riproporre la Manta offrendo un look che richiama quello del modello degli anni ’70. Non si può fare altro che attendere novità.