Le auto usate? Nel 2025 costano un po' di meno in Italia. Ancora più giù le elettriche

Il mercato delle auto usate in Italia? Nel 2025 i prezzi medi delle vetture sono calati del 3,4% rispetto al 2024. Questo è quanto emerge dall’analisi annuale di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in cinque Paesi europei e cioè Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Austria.

IN ITALIA CRESCONO DOMANDA E OFFERTA MENTRE CALANO I PREZZI

Dunque, sul mercato delle auto usate in Italia, nel 2025 il prezzo medio si è attestato a quota 21.273 euro pari ad una flessione del 3,4%. Nonostante i prezzi siano calati, rimangono comunque più elevati rispetto al periodo pre-pandemia (+39,8%), più della media europea. Negli altri Paesi analizzati nell’ultimo anno i prezzi si mantengono sostanzialmente stabili, con variazioni limitate: Belgio +1,6%, Germania invariata, mentre Paesi Bassi e Austria mostrano una lieve flessione (-0,1%).

Lo scorso anno, sul fronte dell’offerta, c’è stato un leggero incremento in Italia (+1%). Cresce anche la domanda con un +2,3%. Guadando agli altri Paesi europei incusi nell’analisi, rispetto al 2024 la domanda è rimasta sostanzialmente stabile in Germania (-0,1%), mentre Belgio (+0,2%) e Austria (+0,6%) hanno registrato aumenti moderati. I Paesi Bassi (+2,2%) hanno mostrato una dinamica di crescita più marcata. Sul fronte dell’offerta, si osserva un calo in Belgio (-3%), stabilità in Germania e Austria e una crescita significativa nei Paesi Bassi (+10%).

CALO EVIDENTE DEI PREZZI DELLE AUTO ELETTRICHE

L’analisi mette in evidenza un altro dato significativo e cioè che nel corso del 2025 le auto elettriche hanno evidenziato la riduzione più consistente dei prezzi, con un calo dell’8,3% su base annua (la media europea è stata del -6%).

FIAT PRIMA IN ITALIA

I marchi auto più richiesti? Volkswagen al primo posto in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. Troviamo poi Mercedes e BMW.

Volkswagen

Mercedes

BMW

Audi

FIAT

Situazione differente in Italia dove il marchio più richiesto è FIAT.

FIAT

Mercedes

Audi

Volkswagen

BMW

I MODELLI ELETTRICI PIÙ POPOLARI?

Lo studio si focalizza poi a parlare delle auto elettriche più polari sul mercato dell’usato. In Italia la Tesla Model 3 è al primo posto, seguita dalla Model Y. La top 5 italiana comprende inoltre modelli come la FIAT 500e, la smart forTwo e la Porsche Taycan. In Europa Tesla domina anche tra le auto usate. La Model 3 occupa il primo posto in quattro Paesi su cinque; fa eccezione il Belgio, dove viene superata dalla Porsche Taycan. Anche la Model Y si mantiene stabilmente nella top 5 europea.