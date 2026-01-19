Le auto usate? Nel 2025 costano un po' di meno in Italia. Ancora più giù le elettriche
Secondo una recente analisi, nel 2025 il mercato europeo delle auto usate resta tendenzialmente stabile. In Italia crescono domanda e offerta
Il mercato delle auto usate in Italia? Nel 2025 i prezzi medi delle vetture sono calati del 3,4% rispetto al 2024. Questo è quanto emerge dall’analisi annuale di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in cinque Paesi europei e cioè Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Austria.
IN ITALIA CRESCONO DOMANDA E OFFERTA MENTRE CALANO I PREZZI
Dunque, sul mercato delle auto usate in Italia, nel 2025 il prezzo medio si è attestato a quota 21.273 euro pari ad una flessione del 3,4%. Nonostante i prezzi siano calati, rimangono comunque più elevati rispetto al periodo pre-pandemia (+39,8%), più della media europea. Negli altri Paesi analizzati nell’ultimo anno i prezzi si mantengono sostanzialmente stabili, con variazioni limitate: Belgio +1,6%, Germania invariata, mentre Paesi Bassi e Austria mostrano una lieve flessione (-0,1%).
Lo scorso anno, sul fronte dell’offerta, c’è stato un leggero incremento in Italia (+1%). Cresce anche la domanda con un +2,3%. Guadando agli altri Paesi europei incusi nell’analisi, rispetto al 2024 la domanda è rimasta sostanzialmente stabile in Germania (-0,1%), mentre Belgio (+0,2%) e Austria (+0,6%) hanno registrato aumenti moderati. I Paesi Bassi (+2,2%) hanno mostrato una dinamica di crescita più marcata. Sul fronte dell’offerta, si osserva un calo in Belgio (-3%), stabilità in Germania e Austria e una crescita significativa nei Paesi Bassi (+10%).
CALO EVIDENTE DEI PREZZI DELLE AUTO ELETTRICHE
L’analisi mette in evidenza un altro dato significativo e cioè che nel corso del 2025 le auto elettriche hanno evidenziato la riduzione più consistente dei prezzi, con un calo dell’8,3% su base annua (la media europea è stata del -6%).
FIAT PRIMA IN ITALIA
I marchi auto più richiesti? Volkswagen al primo posto in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. Troviamo poi Mercedes e BMW.
- Volkswagen
- Mercedes
- BMW
- Audi
- FIAT
Situazione differente in Italia dove il marchio più richiesto è FIAT.
- FIAT
- Mercedes
- Audi
- Volkswagen
- BMW
I MODELLI ELETTRICI PIÙ POPOLARI?
Lo studio si focalizza poi a parlare delle auto elettriche più polari sul mercato dell’usato. In Italia la Tesla Model 3 è al primo posto, seguita dalla Model Y. La top 5 italiana comprende inoltre modelli come la FIAT 500e, la smart forTwo e la Porsche Taycan. In Europa Tesla domina anche tra le auto usate. La Model 3 occupa il primo posto in quattro Paesi su cinque; fa eccezione il Belgio, dove viene superata dalla Porsche Taycan. Anche la Model Y si mantiene stabilmente nella top 5 europea.