Mercato dell’usato online: i dati Carvago sui modelli più acquistati nel 2025

Riportiamo spesso i dati sulle auto più vendute in Italia e in Europa, ma spesso l’attenzione è rivolta ai modelli di nuova immatricolazione e acquistati presso le concessionarie. Un interessante spaccato del mercato italiano ed europeo arriva dai dati pubblicati da Carvago, una delle principali piattaforme europee (da qualche anno operativa anche in Italia) per la compravendita di auto online.

Quali sono i modelli più apprezzati

Nel 2025 l’auto usata più venduta online in Europa è stata la Skoda Octavia. A seguire, in seconda e terza posizione, ci sono la Volkswagen Passat e la Golf. Ovviamente le preferenze cambiano da un Paese all’altro, offrendo un’interessante panoramica sulle abitudini di acquisto degli automobilisti europei.

Nel nostro Paese, per esempio, il 2025 ha confermato il forte legame tra automobilisti e auto dal carattere sportivo o emozionale. Mentre nel resto d’Europa dominano station wagon e berline, gli utenti italiani di Carvago hanno dimostrato una netta preferenza per coupé e cabriolet. La BMW Serie 4 è stata la scelta più frequente, seguita da modelli come la Mazda MX-5 e la BMW Z4, due roadster dal profilo dinamico e pensate per chi ama guidare.

Situazione differente nel resto d’Europa. In Polonia la MG ZS ha conquistato il primo posto tra le auto usate più vendute online, seguita da modelli meno diffusi a livello europeo come la Ford Edge. In Romania, invece, prevale il segmento premium con Mercedes GLC, Audi A5 e BMW X3 che guidano le preferenze, con una forte incidenza della trazione integrale, presente su oltre la metà delle auto vendute.

Nei Paesi dell’Europa occidentale le preferenze restano più tradizionali, con la Ford Focus ancora in cima alle vendite in Germania e l’Audi A4 stabile al primo posto in Austria. Un quadro variegato, che però conferma l’unicità dell’Italia all’interno del mercato Carvago.

Il profilo delle auto usate più vendute

Entrando più nel dettaglio delle auto vendute su Carvago nel 2025, si scopre che l’età media è stata di 4 anni, con circa 70.470 km già percorsi e un prezzo di acquisto che si aggira attorno ai 21.975€. La carrozzeria più diffusa è stata quella dei SUV, che hanno rappresentato il 38,1% delle vendite complessive. Anche il cambio automatico ha registrato una presenza molto alta, con oltre il 71% delle auto vendute. Per quanto riguarda la motorizzazione, ha prevalso la benzina (42%), seguita dal diesel (29,7%). In crescita anche le propulsioni elettrificate con le ibride al 16,4% e le elettriche all’11,5%.

Oltre a fotografare la situazione europea, i dati pubblicati da Carvago mettono in luce anche il cambiamento nelle abitudini d’acquisto di un bene com’è l’automobile. L’acquisto digitale di un’auto, infatti, non è più un’eccezione, ma una scelta sempre più diffusa e apprezzato dagli automobilisti del Vecchio Continente.