Cerca

Un accessorio in offerta per tenere lo smartphone visibile e protetto in sella alla propria moto

Un accessorio utile per guidare in sicurezza.

Un accessorio in offerta per tenere lo smartphone visibile e protetto in sella alla propria moto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 14 gen 2026

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile anche quando si guida, soprattutto perché può essere utilizzato come navigatore satellitare. Chi guida mezzi a due ruote (moto, scooter, ma anche biciclette), sa bene quanto possa essere comodo avere il telefono a portata di mano, ben visibile sul manubrio per seguire le indicazioni del navigatore, ma anche per vedere il numero di una chiamata in arrivo o gestire la playlist che si sta ascoltando dagli auricolari. In tutti i casi, serve un supporto stabile, ben fissato e soprattutto resistente alla pioggia. Oggi su eBay con il codice sconto VINCIANNFEST30 è possibile acquistare il supporto ARTIGLIO a meno di 12€.

Acquista in offerta il supporto impermeabile per lo smartphone

Un supporto completo e regolabile

Il supporto ARTIGLIO è una soluzione composta da una morsa per il fissaggio e una custodia impermeabile con finestra touch. Il primo elemento può essere installato sia sul manubrio che sull’asta dello specchietto retrovisore, grazie a una chiusura a vite con superficie zigrinata interna. Questo sistema permette un fissaggio solido, capace di eliminare le vibrazioni anche su percorsi sconnessi. Il secondo componente è una custodia rigida dotata di finestra trasparente che permette di usare il telefono senza doverlo estrare ogni volta. All’interno è presente un’imbottitura antiurto e vengono fornite due supporti in schiuma per bloccare meglio lo smartphone.

Supporto moto bici ARTIGLIO con custodia impermeabile smartphone 6.5

Supporto moto bici ARTIGLIO con custodia impermeabile smartphone 6.5″-6-8″ PK10

15,46
Vedi l’offerta

Questo supporto è pensato per adattarsi a tubolari di diametro compreso tra 15 e 5 millimetri. Il meccanismo di bloccaggio consente anche di orientare il telefono a piacere, sia in verticale che in orizzontale.

Utilizza ora il codice sconto VINCIANNFEST30

Si tratta quindi di una soluzione utile per l’utilizzo quotidiano. Un ottimo acquisto, anche considerando l’offerta, sia per sé stessi che come idea regalo per tutti coloro che cercano un modo pratico per usare in sicurezza il proprio smartphone quando sono alla guida della moto o dello scooter.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Ecco le principali offerte sulle spazzole tergicristallo per la tua auto
Offerte e Promozioni
Tre accessori in offerta per affrontare pioggia e freddo alla guida di moto e scooter
Offerte e Promozioni
Buoni propositi per il nuovo anno: le offerte per la cura della propria auto
Offerte e Promozioni
A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.