Un accessorio in offerta per tenere lo smartphone visibile e protetto in sella alla propria moto

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile anche quando si guida, soprattutto perché può essere utilizzato come navigatore satellitare. Chi guida mezzi a due ruote (moto, scooter, ma anche biciclette), sa bene quanto possa essere comodo avere il telefono a portata di mano, ben visibile sul manubrio per seguire le indicazioni del navigatore, ma anche per vedere il numero di una chiamata in arrivo o gestire la playlist che si sta ascoltando dagli auricolari. In tutti i casi, serve un supporto stabile, ben fissato e soprattutto resistente alla pioggia. Oggi su eBay con il codice sconto VINCIANNFEST30 è possibile acquistare il supporto ARTIGLIO a meno di 12€.

Un supporto completo e regolabile

Il supporto ARTIGLIO è una soluzione composta da una morsa per il fissaggio e una custodia impermeabile con finestra touch. Il primo elemento può essere installato sia sul manubrio che sull’asta dello specchietto retrovisore, grazie a una chiusura a vite con superficie zigrinata interna. Questo sistema permette un fissaggio solido, capace di eliminare le vibrazioni anche su percorsi sconnessi. Il secondo componente è una custodia rigida dotata di finestra trasparente che permette di usare il telefono senza doverlo estrare ogni volta. All’interno è presente un’imbottitura antiurto e vengono fornite due supporti in schiuma per bloccare meglio lo smartphone.

Questo supporto è pensato per adattarsi a tubolari di diametro compreso tra 15 e 5 millimetri. Il meccanismo di bloccaggio consente anche di orientare il telefono a piacere, sia in verticale che in orizzontale.

Si tratta quindi di una soluzione utile per l’utilizzo quotidiano. Un ottimo acquisto, anche considerando l’offerta, sia per sé stessi che come idea regalo per tutti coloro che cercano un modo pratico per usare in sicurezza il proprio smartphone quando sono alla guida della moto o dello scooter.