Mercedes-AMG GLC: le nuove foto spia del restyling

Mercedes non sembra preoccuparsi troppo di mantenere il segreto di GLC e GLC Coupé restyling. Non è passato troppo tempo da quando sono state avvistate su strada le versioni a benzina ma ora sono emerse alcune foto che ritraggono la versione AMG allo scoperto.

Immortalata durante i test invernali nel nord della Svezia, il prototipo, anche se leggermente camuffato, risulta da subito molto riconoscibile.

Da un’attenta analisi è possibile notare luci diurne a LED dalla caratteristica forma a stella mentre tutto il resto sembrerebbe essere ripreso dal modello attuale; anche se ovviamente non ci sarebbe da stupirsi qualora il modello di serie avesse un paraurti modificato. Ci si aspetta inoltre una rivisitazione della griglia anteriore ma anche questo è da vedere.

Ciò che non cambia, almeno ad un primo impatto, è la sezione posteriore della vettura ma ci si aspetta dalla versione di produzione fanali con motivo a stella e, anche qui, un paraurti aggiornato.

Alcuni fotografi spia sono inoltre riusciti a scattare una foto dell’abitacolo anche se non è molto rivelatrice a causa di un telo nero a copertura di plancia e volante. In abitacolo però ci si aspetta un sistema di infotainment aggiornato basato sul nuovo Mercedes-Benz Operating System, debuttato sulla CLA, nuove finiture e rivestimenti e un volante rivisto con comandi fisici.

L’esemplare fotografato presenta un impianto di scarico circolare con quattro terminali e questo lascia pensare alla variante “mild", ruolo attualmente ricoperto dalla GLC 43, che fa affidamento sul 2.0 quattro cilindri da 421 CV e 500 Nm di coppia. Un propulsore molto blasonato per l’universo AMG che consente al crossover uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi.

La GLC 63 ad alte prestazioni invece prevede un allontanamento dal powertrain ibrido plug-in, come già fatto dalla Classe C restyling, per lasciare spazio ad un sei cilindri in linea 3.0 turbo, anche se sui dettagli sappiamo ancora molto poco.